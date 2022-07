Autoři sci-fi střílečky Warframe chystají její fantasy odbočku Soulframe

Příští rok oslaví populární online střílečka Warframe již deset let od vydání. Její autoři ze studia Digital Extremes se o ni poctivě starají a neustále ji vylepšují, přesto se jim nelze divit, že už by si po těch letech rádi vyzkoušeli zase něco nového.

Po deseti letech už je střílečka Warframe odladěná. Autoři tak potřebují novou výzvu.

Tím něčím bude nakonec fantasy MMORPG Soulframe. Jak už název napovídá, hra bude v mnohém podobná Warframe, zásadně se ovšem změní kulisy. Namísto válečného sci-fi bychom měli dostat temné fantasy. Autoři sice jako jedny z hlavních zdrojů inspirace uvádí „pohádky“ Princeznu Mononoke nebo Nekonečný příběh, z první zveřejněné ukázky to ovšem rozhodně nevypadá, že by hra měla cílit na děti.

V rozhovoru pro deník Washington Post se ředitel projektu Steve Sinclair nechal slyšet, že cílí na hráče, kteří nemají až tolik volného času, ale vzácné chvíle před obrazovkou si chtějí užít na maximum. Centrem Soulframe tak bude obrovský hub, kde se budete setkávat s dalšími hráči a odkud se bude vyrážet na kratší mise, jejichž dokončení by mělo zabrat maximálně pár desítek minut. Boj má být přitom daleko taktičtější a pomalejší než známe z Warframe a v drtivé většině pomocí chladných zbraní na blízko.

Co je jednoznačně pozitivní, je, že první hratelný prototyp by měl být k dispozici již do roka, vydání plně odladěné hry se ale může pořádně protáhnout. Jsme zvědaví, jestli se Digital Extremes dokážou prosadit i na podruhé, talent na to rozhodně mají.