Autoři Warframe myslí na hráčské harddisky, svoji hru zmenší o 15 GB

Není to tak dávno, co jsme se na našich stránkách pozastavovali nad tím, že si výrobci her vůbec nelámou hlavu s jejich datovým objemem a nechají tak své fanoušky pravidelně tahat desítky zbytečných gigabytů. Kromě toho, že tak výrazným způsobem zatěžují kapacitu internetové sítě, si to vybírá daň i na hráčských počítačích. Kdyby se každá hra chovala tak nenasytně jako třeba poslední Call of Duty, vyžadující téměř 200 GB, tak by si člověk musel každou chvíli kupovat nový harddisk.

Naštěstí se ale najdou i společnosti, které tato problematika nenechává lhostejnými. Pochvalu si od nás aktuálně zaslouží Digital Extremes, provozovatelé populární free 2 play střílečky Warframe. Ti věnovali nemalé úsilí do přemapování již existujících textur a celkem tak hru zkrouhli téměř o třetinu, konkrétně vám ušetří téměř 15 GB volného prostoru.

WARFRAME @PlayWarframe The Great Ensmallening is on the horizon! We'll be freeing up 15GB of space on PC through upcoming remaster updates. https://t.co/iAf5FVkL3Y oblíbit odpovědět

Drobnou nevýhodou je, že si stávající hráči nejprve musí stáhnout několik GB veliký patch nazvaný Veliké zmenšení (The Great Ensmallening), ale i tak je to záslužný krok, který by podle nás měli udělat i ostatní.