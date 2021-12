Nový přídavek pro Warframe má být tím vůbec největším

Free 2 play střílečka Warframe udělala za osm let své existence pořádný skok dopředu a k dnešnímu dni eviduje již víc než padesát milionů hráčů. A další jistě již brzy přibudou, až uvidí skvělý filmeček k chystanému rozšíření The New War, které vyjde již 15. prosince. Jedním z hlavních taháků má být nový příběh, který do hry usnadní vstup i úplným nováčkům, na něž je komplikovaný vesmír hry možná na první pohled příliš složitý.