Autoři remasteru Command & Conquer chystají strategii z první světové války

Na rozdíl od té druhé, je první světová válka ve hrách poměrně opomíjené téma. Takhle z hlavy si na první dobrou dokážu vzpomenout jen na Battlefield 1, letecké arkády Wings a Red Baron, sérii Hearts of Iron nebo nedoceněnou hororovou střílečku Iron Storm.

V první světové válce se bojovalo úplně jinak než v Command & Conquer.

Co se týče strategií, notabene těch „pro normální lidi“ odehrávajících se v reálném čase, je to až překvapivě veliká bída. Může za to patrně tehdy využívaná taktika zákopové války, která příliš vojenských manévrů neumožňovala.

Že se i na toto téma dá udělat atraktivní hra, se pokusí dokázat Petroglyph Games, zkušené studio, které nás naposledy uhranulo vynikajícím remasterem kultovních Command & Conquer (naše recenze). Na rozdíl od něj ovšem má The Great War: Western Front být především opravdovou strategií, a tak nepočítejte, že jednoduše označíte všechny své jednotky do skupiny a vyšlete je směrem k nepříteli (byť to tak velitelé mnohdy skutečně dělali).

Můžete si vybrat, jestli budete hrát za státy Dohody nebo za Ústřední mocnosti, obě strany budou mít své specifické výhody a nevýhody. Na strategické mapě budete plánovat přesuny vojsk, vytvářet opevnění, zásobování i výzkum nových technologií (například tanky nebo bojový plyn...), na taktické pak budete přímo hýbat svými vojsky po bojišti. Veliký důraz má být kladen na vlastnosti terénu, který se bude měnit podle ročního období a aktuálního počasí. Mapa hry pak má být pro každou kampaň permanentní, což znamená, že když někde vykopete zákop, zůstane tam až do konce hry.

Vydání je naplánováno na 30. března, předplatitelé si zahrají o tři dny dříve.