Sony ukázalo, že nahrávací obrazovky budou brzy minulostí

Na oficiální představení PlayStation 5 si sice ještě nějaký ten pátek počkáme, ovšem už nyní na veřejnost prosakují některé zajímavé informace. Jak už vyplynulo z rozhovoru s návrhářem Markem Cernym (viz náš článek), jedním z hlavních taháků chystané konzole má být i přítomnost superrychlého SSD disku, který dokáže srazit nahrávací časy na minimum. A vypadá to, že to skutečně funguje.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 21. května 2019

Během uzavřené prezentace Sony ukázalo porovnání nahrávání rozsáhlého města ve hře Spider-man na aktuální PS4 Pro a prototypu PS5. Rozdíl je opravdu značný – osm sekund na „staré“ konzoli není nic až tak hrozného, ovšem jen necelá sekunda na té nové hovoří za vše.

Po papírových krabicích, adventurách a CRT monitorech se zřejmě časem slehne zem i po nahrávacích obrazovkách.

Samozřejmě jde jen o prototyp a hru z minulé generace, přesto by tato novinka mohla mít revoluční dopad. Aktuálně mám třeba rozehraný Days Gone, a než se od spuštění hry dostanu k masakrování zombíků, stačím si dojít pro pivo a na záchod.

Jakkoliv se nám po konci „loadingových“ obrazovek stýskat nebude, tvůrcům her to přinese i řadu problémů. Kdy jindy totiž hráčům mohou zobrazovat důležité rady, jako že by protivníkům měli mířit na hlavu a pravidelně dobíjet zbraň?