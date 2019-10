Sony Playstationu věří, zaregistrovalo si značky PS6 až PS10

Současný trend sice naznačuje, že herní budoucnost patří mobilním hrám, streamování obsahu a virtuální realitě, ale víte, jak to s takovými předpověďmi funguje. Ať už to bude jakkoliv, společnost Sony by ráda, aby u toho byla i značka Playstation. Alespoň to naznačuje informace, že si zaregistrovali obchodní známku PS s číselným označením 6 až 10. Co z toho vyplývá?

A ještě než se zeptáte: ne, neznamená to, že můžete začít prodávat něco pod názvem Playstation 11, takto to nefunguje.

V podstatě nic, velké společnosti si takto „pojišťují“ svoji značku do budoucna běžně. Co kdyby náhodou, že? Registrace tak dopředu je ovšem přeci jen výjimečná.

Kdyby se uchoval stávající sedmiletý cyklus vydávání, PS10 se dočkáme někdy po roce 2050. Značky PS4 a PS5 si přitom Sony podle serveru Gematsu zaregistrovalo „až“ v roce 2006. Tak doufejme, že za 30 let bude mít lidstvo na hraní videoher stále chuť.