I po 15 letech je Republic Commando jednou z nejlepších Star Wars her

Původně jste si na tomto místě měli přečíst klasickou recenzi, jenže ani po pár hodinách hraní opětovně vydaného Republic Commanda jsem si nevšiml jediné změny oproti patnáct let starému originálu. Tohle totiž není v žádném smyslu slova remaster, ale jen zprovoznění patnáct let staré původní hry na konzolích PS4 a Nintendo Switch, aniž by se jí dostalo byť jen minimální péče. Důsledek toho odbytého přístupu je jasný – hra vypadá odporně.

Na malém switchovém displeji to ještě jde skousnout, ale na veliké televizi je obraz i při maximální dávce retro okouzlení jen obtížné koukatelný.

Hra je to dodnes skvělá, ale na velikých displejích vypadá opravdu mizerně.

Naštěstí grafika je to jediné, na čem se zub času negativně podepsal. Co se týče hratelnosti, působí hra stále stejně svěže, jako v době svého prvního vydání.

Republic Commando je rychlou střílečkou, která je originálně obohacena o jednoduché strategické prvky. Po většinu času máte k dispozici tři parťáky, jimž můžete zadávat jednoduché rozkazy. V každé části mapy najdete několik aktivních míst, kam je jedním tlačítkem můžete jednoduše poslat, a tím výrazně měnit situaci na bojišti. I v průběhu těch nejdivočejších přestřelek není problém posílat svěřence do krytu, dávat nepřátelům různé priority nebo se třeba běžet vyléčit. Díky slušné umělé inteligenci jsou všechny vaše rozkazy bleskově splněny, pokud to daná situace alespoň trochu umožňuje.

V případě, že některý člen komanda (včetně vás) padne, mohou ho ostatní ještě vyléčit, čehož budete na vyšší obtížnosti zhusta využívat. Game over nastává až v případě, že jsou v mdlobách všichni čtyři.

Autorům se tímto způsobem podařilo vytvořit poměrně komplexní a věrohodně působící přestřelky, které vyvolávají pocit, že jste součástí většího konfliktu. Přijde mi zvláštní, že se za těch 15 let od vzniku hry nikdo podobným způsobem prakticky nevydal a místo toho se vývoj stříleček soustředil směrem k open worldům, plížení a RPG prvkům. Republic Commando přitom ukazuje, že když se udělá koridor správně, nikoho ani nenapadne snažit se ho opustit.

Až překvapivě povedená je i příběhová složka zasazená mezi druhou a třetí epizodu filmové série. Je sympaticky minimalistická a namísto řešení záchrany světa se soustředí spíše na jednotlivé lidské osudy. Členové komanda spolu během misí čile komunikují, a tak si je brzy oblíbíte a jejich osud vám nebude lhostejný.

I když se ve hře nemává laserovými meči a donekonečna nedebatuje o teorii Síly, jde o jednu z vůbec nejlepších Star Wars her v historii.

Republic Commando je skvěle vybalancovanou akcí, která si na nic nehraje a vše, co chce dělat, dělá poctivě. Pokud dokážete přivřít oči nad nevábným technickým zpracováním, rozhodně si ji vyzkoušejte. I když tedy doporučuji počkat na nějakou slevovou akci, více než 400 Kč za 15 let starou hru, na kterou se prakticky nesáhlo, mi přijde poněkud přehnané.