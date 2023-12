Ze všech herních postav v roce 2023 hráči nejvíc masturbovali nad Chun-Li

Konec roku vyloženě vybízí k bilancování uplynulých měsíců a sestavování výročních žebříčků. Před pár týdny uživatelé Spotify zaplavili sociální sítě svými přehledy nejposlouchanějších umělců a skladeb, statistikami návštěvnosti ze serverů pro dospělé se však nikdo nechlubí. Naštěstí tu máme Pornhub, který zajímavý přehled udělal za vás.

D.Va z Overwatche byla po loňském vítězství odsunuta až na třetí místo.

Jak už je dobrým zvykem, i letošní analýza je mimořádně podrobná a obsahuje mnoho zajímavých informací, například že výraz babička (granny) byl letos o 132 procent vyhledávanější než loni. My se však budeme věnovat jen naší kategorii, tedy počítačovým hrám.

Tato oblast se tentokrát bohužel (nebo bohudík) obešla bez větších překvapení a v jednotlivých kategoriích tak najdeme „obvyklé podezřelé“, které můžeme znát z minulých ročníků. Žebříčku nejvyhledávanějších her opět vládne Fortnite, s dlouhým odstupem následovaný Overwatchem, Minecraftem a Pokémony.

Atomic Heart budí od vydání spoustu emocí. A to nejen kvůli údajné sovětské propagandě.

Jedinými novými tituly v „top 20“ je antiutopická střílečka Atomic Heart (naše recenze), zřejmě kvůli dvojici sexy robotek, které jsou maskoty této značky, a pak samozřejmě hra roku Baldur’s Gate 3. Ta je ovšem sexy sama o sobě, viz náš článek.

Zajímavější je situace u herních hrdinek. Nejvyhledávanější je totiž bojovnice Chun-Li, která ještě loni nebyla ani v první desítce. Paradoxně za to nemůže vydání nového dílu série Street Fighter, z níž pochází, ale její crossover do střílečky Fortnite. Loňskou vítězku D.Va pak za sebou nechala i Tifa z Final Fantasy. Vypadá to, že nejsme sami, kdo se hodně těší na druhou část skvělého remaku sedmého dílu, který by měl vyjít již na konci února příštího roku.

Dvacítka nejoblíbenějších postav je pak tvořena tradičním mixem z her Overwatch, Resident Evil a Genshin Impact. Neznalé může překvapit přítomnost modrého ježka Sonica nebo infantilního instalatéra Maria, ale my už si za ty roky, co o těchto statistikách píšeme, dávno zvykli.

Svoje preference v této oblasti nám můžete prozradit v diskusi pod článkem.