Nejlepší bug všech dob? Postavy v Baldur’s Gate byly omylem příliš nadržené

Kromě mordování nepřátel a zachraňování světa je důležitou součástí většiny RPG her i balancování vztahů v partě nesourodých hrdinů. Každý má nějaký názor na okolní svět a osobní preference, každý umí něco jiného a je pak na hráčových bedrech, snažit se udržet loajální skupinu tak, aby se jejich schopnosti doplňovaly nejen na bojišti, ale i během dlouhých večerů u táborových ohňů.

Ještě před vydáním lákali vývojáři na možnosti sexu s druidem v medvědí formě.

Samozřejmě ne každý se rozhoduje ryze pragmaticky na základě číselných statistik. Naopak, většina lidí se snaží vžít do své role, a tak dá po svém boku raději přednost sympatické postavě, než by chladně kalkulovali s tím, že zrovna teď třeba potřebují experta na elementární magii.

A jak už to tak bývá, duševní spříznění může časem přerůst do mileneckého vztahu. Tím se proslavily především hry od BioWare, jejichž sérii Mass Effect se s nadsázkou někdy přezdívá vesmírné porno.

Simulovat vztahovou dynamiku samozřejmě neopomněli ani tvůrci aktuálního hitu Baldur’s Gate 3 (naše recenze), a proto dali hráčům dostatek k tomu svolných kumpánů. Jenže se jim to tak úplně nepovedlo.

Ve většině her je samotný akt fyzické lásky s vedlejší postavou (ano, šlo by samozřejmě napsat „sex s NPC“, ale každý znak se počítá) jakousi odměnou za hráčovu dlouhodobou snahu a vyvrcholením nepovinné dějové linie. Což je tedy samo o sobě poněkud problematické, protože není snad dlouhodobý sexuální život jedním z důležitých znaků funkčnosti vztahu? Ve hrách tedy rozhodně ne, například v Cyberpunku dostanete po vášnivé noci s Panam maximálně tak pusu po ránu, achievement a pár romantických SMS.

Gale z Baldur’s Gate III je vůči hráčům vstřícnější, než měli vývojáři v plánu.

Baldur’s Gate 3 je v tomto ohledu ještě cyničtější, protože spousta z potenciálních milenců vlastně ani touhu po vztahu nijak nepředstírá. V mnoha případech stačí jen prohodit pár vět, přinést nějakou pozornost a jde se na věc. Prostopášnost místních postav je tak veliká, že dokonce hráči soutěží v tom, kdo si od startu hry zasouloží rychleji. Dosavadní rekord je jen něco málo přes sedm minut (viz náš článek).

Teď se ovšem ukázalo, že takto to tvůrci hry vymyšlené neměli. „Byla to chyba,“ přiznal ředitel studia Larian Swen Vincke v rozhovoru pro magazín The Gamer. Prahové hodnoty pro schválení sexuálního aktu byly totiž prý v době vydání hry nastaveny příliš nízko, a proto většina z doprovodných postav působila vyloženě nadrženě. „Nemělo to tak být. Od té doby jsme to opravili alespoň u některých z nich, ještě nám jich pár zbývá,“ prozradil oblíbený vývojář s tím, že nejhůře v tomto ohledu dopadl čaroděj Gale.

Zároveň uznává, že tato chyba vlastně nevadila ani tak samotným hráčům, jako spíše vývojářům. „Měla to být simulace toho, jaké ve skutečnosti vztahy opravdu jsou,“ smutní Vincke a dodává, že v opravdovém světě by mohlo podobné chování přinést spoustu problémů.