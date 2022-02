Geniální vynález, nebo úpadek lidstva? Japonci vynalezli polštář pro hráče

Navzdory všeobecnému přesvědčení má hraní počítačových her i spoustu pozitivních dopadů. Kromě toho, že přináší vítaný relax, podporuje sociální vazby, učí člověka se rychle rozhodovat a v neposlední řadě i angličtině.

Opěrka má mnoho způsobů využití.

Ani my v redakci ovšem nebudeme předstírat, že by nějak pomáhalo i naší fyzické kondici. Ano, samozřejmě jsou tu tituly jako Ring Fit nebo Beat Saber, jejichž hraní snese srovnání s intenzivními hodinami tělocviku, ale nemá cenu si něco nalhávat, většinu hraní trávíme shrbení nad klávesnicí nebo povalováním na gaučích s gamepadem v ruce.

A to ještě není to nejhorší. Stále většího významu nabírá trend mobilního hraní. Už dávno nejde jen o nekonečné variace na „spoj tři“, výměnou za menší zobrazovací plochu si dnes můžete zahrát kdekoliv prakticky co chcete. A nemusí to být jen na cestách, ale i doma, když zrovna nechcete (nemůžete) okupovat velikou televizi. Díky cloud gamingu ve spojitosti s Game Passem od Microsoftu dokáže moderní pecky rozběhat prakticky každý telefon, Nintendo Switch útočí na titul nejprodávanější konzole všech dob a Steam Deck je za rohem.

Co na tom, že při jeho používání vypadají lidé poněkud zvláštně.

Zatímco nadšení hráči jásají, fyzioterapeuti tento trend sledují s obavami. Hraní na miniaturních obrazovkách totiž člověka nutí zaujímat ještě nepřirozenější postoj a věčně ohnutá hlava dolů se časem projeví bolestmi krku či třeba vznikem tzv, druhé brady.

Co s tím? Nabízí se samozřejmě omezit čas trávený zíráním do malých obrazovek či třeba pravidelná cvičení, ale to už od uživatelů vyžaduje jisté ústupky.

Japonská firma Thanko proto nabízí daleko snazší řešení, které může být vaše už za bezmála 7 000 yenů, tedy cca 1 300 korun. Jde o jakýsi polštář s kovovými výztuhami, díky němuž můžete při hraní zaujmout ideální polohu, která uleví vašim svalům.

Má mnohá využití, můžete jej použít jako opěrku čela, položit se na něj na bok nebo si z něj vyrobit improvizované opěradlo. I když u toho bez debaty budete vypadat poněkud zvláštně, nebudou vás bolet záda ani po dlouhém hraní.

Společnost Bauhutte nabízí hráčům dokonce speciální postel.

Pokud to však s hraním myslíte opravdu vážně, doporučujeme zainvestovat do speciální hráčské postele. Jde sice o poněkud dražší kousek (viz náš článek), ovšem s výjimkou občasné návštěvy toalety budete mít na dosah ruky uspokojení všech základních lidských potřeb, nechybí dokonce ani držák na lubrikační gel.

Ano, zatím se můžeme posmívat, ale jestli budoucnost patří virtuálním metasvětům, jak si dnešní technologické společnosti malují, možná půjde brzy o běžnou výbavu každé domácnosti.