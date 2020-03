Temná budoucnost je tu, postel pro hráče musíte opouštět jen kvůli WC

Už jste také měli někdy chuť prosedět celý den u videoher? Sice to není nic, na co by měl být člověk nějak zvlášť hrdý, ale občas se odstřihnout od starostí všedního života je zdravé. Některé tituly se navíc mají konzumovat vcelku, nikoliv po krátkých dávkách, násilím nacpaných do doby, kdy děti konečně usnuly a vy ještě dokážete udržet oči otevřené. Ostatně u fanoušků seriálů a filmových sérií jde o známý fenomén, pro který se vžil termín „binge watching“.

Majitelům tohoto zařízení určitě nejde jen o to dostat někoho do postele.

Japonský výrobce herních doplňků Bauhautte chce však z této kratochvíle udělat životní styl. Jejich čerstvě představená herní postel v nás tak trochu vzbuzuje obavy. „Když ráno vstanu, jdu rovnou ke svému stolu s počítačem. Proč to musí být tak komplikované?“ píše se na oficiálních stránkách, řešení tohoto „problému“ je pak nasnadě.

Díky speciální konstrukci mohou být počítačové monitory tou první věci, kterou po probuzení uvidíte, a až se vám únavou zavřou oči, také tou poslední. Ergonomicky rozestavěné držáky zajistí, abyste měli vše potřebné pro život v dosahu. Sluchátka, gamepady, myš a klávesnici, pití, jídlo, telefon, lubrikační gel. Jediné, kvůli čemu tak hráč musí ještě vstát, je návštěva toalety.

Umím si představit, že pro člověka upoutaného na lůžko může jít o docela užitečnou věc, že by se někdo zdravý takto dobrovolně paralyzoval ,mě však trochu děsí. A to říkám jako člověk, který si i občas bral kvůli některým vysněným hrám dovolenou.

Celá tato výbava vyjde na zhruba 27 000 Kč, dokoupit si pak ještě můžete například speciální herní deku, nebo herní pyžamo. Můžeme jim však vůbec říkat herní, když na sobě nemají žádné svítící LEDky? To už bychom spíše doporučovali kombinaci pracovního stolu a rotopedu, aby vám z toho celodenního válení nevznikly proleženiny. A nebojte, Bauhutte určitě brzy vymyslí i herní záchod, takže nebudete muset přestat hrát ani na sekundu. Hurá?