Sony reaguje na Game Pass a slučuje dvě předplatná do jednoho

Aby v tom nebyl guláš, vyjasněme si pojmy. Game Pass je předplatné, které v nejvyšší verzi zajistí na PC a konzolích Xbox přístup ke knihovně her, z nichž mnohé je možné hrát i v cloudu. Microsoft tam přitom sází hry ze svého portfolia hned v den vydání.

PlayStation Plus je předplatné, které na playstationech zajistí přístup k multiplayeru, cloudu pro uložené pozice, slevy a dvě hry měsíčně zdarma. PlayStation Now je streamovací služba s hrami z éry PS2, PS3 a PS4, která ovšem není v Česku dostupná.

Sony nyní udělá to, že obě své služby spojí v jedno předplatné odstupňované do třech úrovní.

Nejlevnější bude PlayStation Plus Essential, což je současná verze PlayStation Plus – zůstává cena (9 eur měsíčně, 60 eur ročně) i benefity.

PlayStation Plus Extra k tomu přidává přístup až ke 400 hrám z éry PlayStationu 4 a PlayStationu 5. Všechny hry se stahují do konzole. Cena byla stanovena na 14 eur měsíčně (zhruba 350 korun) a 100 eur ročně.

Nejvyšší stupeň předplatného se jmenuje PlayStation Plus Premium. Obsahuje vše, co mají předešlé stupně, a k tomu přidává streamování her z éry PlayStationu 3 a katalog her z éry PlayStationu 2 a PSP, které si půjde stáhnout i streamovat. V zemích, kde je nyní dostupná služba PlayStation Now, půjde streamovat hry z PS1, PS2, PS3 a PS4 z úrovní Extra a Premium. Posledním benefitem budou zkušební verze her. Tato nejdražší verze předplatného vyjde na 17 eur měsíčně (zhruba 425 korun) neb 120 eur ročně.

V zemích, v nichž není streaming dostupný, se bude prodávat verze nazvaná PlayStation Plus Deluxe, jejíž cena v porovnání se stupněm Premium bude nižší. Nabídne ke stažení hry z éry PS1, PS2 a PSP plus trialy her.

Extra a Premium mají při startu obsahovat například hry Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 či Returnal. Hlavní rozdíl je tak oproti Game Passu v tom, že Sony sází více na archiv a nebude tam dávat svoje hry hned v den vydání. Služba bude ve všech regionech spuštěna do konce první poloviny letošního roku. Otázkou tak nyní je, kdy se streamování dostane i k nám.