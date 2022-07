Games with Gold končí s hrami na Xbox 360, do Game Passu se vrátila Yakuza

Uživatelé služby Xbox Live Gold a XBox Game Pass Ultimeta obdrželi zprávu, že v rámci předplatného už nebudou od 1. října 2022 získávat hry na Xbox 360. „Dosáhli jsme limitu našich možností přinášet do katalogu hry pro Xbox 360; Games with Gold však budou i nadále každý měsíc obsahovat zajímavé tituly pro Xbox One a exkluzivní úspory,“ vysvětluje Microsoft.

„Nebude to mít žádný vliv na hry pro Xbox 360, které jste si stáhli před říjnem 2022. Všechny tituly pro Xbox 360, které si prostřednictvím služby Games with Gold stáhnete před touto dobou, si můžete ponechat na svém účtu Xbox bez ohledu na to, zda budete pokračovat v předplatném.“

Game Pass - červenec 2022 Yakuza 0

V rámci iniciativy zpětné kompatibility Microsoftu je možné hrát stovky původních her pro Xbox a Xbox 360 na nových konzolích Xbox One a Xbox Series X/S a to ve vylepšené podobě, která se týká nejenom vyššího rozlišení, v některých případech i lepšího snímkování. Bylo zřejmé, že katalog se časem vyčerpá, což se právě stalo.

Z pohledu značky Xbox už ovšem dávno hraje prim předplatné Game Pass. Dobrou zprávou je, že do katalogu se vrátily první díly série Yakuza, tedy Yakuza 0, Yakuza Kiwami a Yakuza Kiwami 2. Zahrát si je lze na PC, konzoli i v cloudu.

Za vyzkoušení rozhodně stojí relaxační PowerWash Simulator, v němž s vodní hadicí v ruce čistíme různé objekty. Hra bude dostupná 14. července na PC, konzole i v cloudu.

Aktuálně v Game Passu vychází tenis Matchpoint: Tennis Championships, adventura Road 96, v níž se snažíme utéct z fiktivní diktatury či dětská hra My Friend Peppa Pig, kterou o týden později doplní PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (číst recenzi na Bonuswebu). Vše hratelné na PC, konzoli i v cloudu. Hráče Fall Guys by pak mohl zajímat perk v podobě oblečku Robo Rabbit.