RECENZE: Hra o Tlapkové patrole je kratší než v kinech běžící film

Animovaný seriál Tlapková patrola zůstává i po sedmi letech od své premiéry v kurzu, dnes recenzovaná hra PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls je už jeho třetí videoherní adaptací za poslední čtyři roky. I tentokrát jde o jednoduchou skákačku cílenou na ty nejmenší, bohužel oproti loňské Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay (naše recenze) jde jen o přešlapování na místě, ne-li rovnou krok zpět.



V průběhu kratičké kampaně si zahrajete za všech sedm pejsků z Tlapkové patroly.

Navázání na filmový hit, který v těchto dnech dobývá kina po celém světě, totiž vývojáře silně limitovalo a výsledek kromě známé licence nemá co nabídnout. A ani tu nevyužívá dostatečně přesvědčivě.

Na hráče (a jejich rodiče) čeká celkem 8 levelů, jejichž jedinou náplní je sbírání psích pamlsků. Kromě pohybu do všech směrů zde najdeme jediné tlačítko, a to pro skok, nejsou zde žádní nepřátelé, a dokonce ani možnost zemřít, což sice vyvolává pohodovou atmosféru bez stresu, na druhou stranu kvůli tomu hře chybí jakýkoliv dramatický náboj.

Na začátku každého kola vám chlapec Ryder jednoduše nastíní zápletku (například hořící dům, jehož obyvatele musíte zachránit) a přidělí dva ze slavných pejsků, za které budete moci hrát. V ideálním případě se o jejich ovládání podělíte s kamarádem, možné je však hrát i sólo s tím, že druhého psa ovládá umělá inteligence, jež se sice často zasekává a příliš nepomáhá, ono to ale nevadí. Až na občasnou nutnost být někde v jeden okamžik současně totiž spoluhráče ani k ničemu nepotřebujete.

Během hry si moc detailů hlavních hrdinů neužijete.

Několikrát za kolo každý z pejsků dostane možnost použít svoji speciální schopnost. Například vlčák Chase umí používat vystřelovací lano s hákem, buldoček Rubble zase sbíječkou odstraňuje z cesty překážky. Bohužel tyto pasáže se ovládají prakticky identicky a představují povyražení jen na několik málo sekund. I tak jsou vcelku vítaným zpestřením, protože jde o jednu z mála příležitostí, jak si můžete oblíbené hrdiny prohlédnout pěkně zblízka.

Mezi jednotlivými misemi se naštěstí dočkáme i několika propracovanějších miniher, které po jejich úspěšném splnění můžete spustit kdykoliv z menu hry. Máme tu například variaci na rytmické hry, během níž štěňátka tančí na svůj hit Pup Pup Boogie, nebo závody, během nichž se vyhýbáte překážkám na silnici.

Ani to ovšem nestačí na to, aby si hra dokázala obhájit cenovku, za kterou ji autoři prodávají. PPTM:ACC celkově působí jako slušná hra na mobily, v porovnání se standardem, na jaký jsme zvyklí z „velikých“ platforem, kde vychází, ovšem ztrácí v každém ohledu. Grafika je podprůměrná, pejskové nejsou namluvení (což je pro hru doprovázející film opravdu ostuda), prostředí se prakticky vůbec nemění, a tak od začátku do konce budete pobíhat po generických městských ulicích. Vůbec nejhorší je ovšem herní doba, která v mém případě jen stěží atakovala dvě hodiny. A to jsem hrál s tříletou dcerou, která se teprve učila principy pohybování analogovou páčkou, starší děti to mohou zvládnout klidně i za polovinu.

Nepotěší ani nepříliš dobře zvládnutý technický stav hry. Na Nintendu Switch štěňata běhají odhadem 20 FPS a nahrávací obrazovky jsou tak dlouhé, že každé natěšené díte spolehlivě odradí. PC hráči si pak stěžují i na nedostatečnou podporu gamepadů.

Z pohledu dospělého hra vypadá jako promrhaný potenciál, na cílovou skupinu ovšem funguje tak, jak má. Malá měla po celou dobu hraní štěstím rozsvícená očíčka a k „patrole“ se chce vracet, i když po jejím dohrání není ve hře prakticky co dělat. Není to tedy tak, že by hra snad byla vyložený odpad, ale spíše si myslím, že existují stovky alternativ, jak si těch tisíc korun s dítětem užít daleko kvalitněji. A déle.