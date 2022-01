Předplatné Game Pass nenahradí klasické kupování her, tvrdí šéf Xboxu

Předplatné Game Pass je tou nejlepší věcí, která se v herním průmyslu za poslední dekádu objevila. Nejen, že díky němu lidé, kteří si chtějí zahrát novinky ze stáje Microsoftu, výrazně ušetří, jeho neustále se měnící nabídka navíc motivuje ke zkoušení experimentálních kousků od nezávislých autorů (více viz náš článek). Cílem jeho provozovatelů je samozřejmě nalákat co nejvíce předplatitelů, nemá to ovšem být na úkor těch, co si stále hry kupují v obchodech.

Nabídka předplatného Game Pass je bohatá a pravidelně se obměňuje.

Postoj Microsoftu k této tematice vysvětlil šéf značky Xbox Phil Spencer v rozhovoru pro New York Times. „Maloobchodní trh je stále velmi silný a roste. Našim zákazníkům nabízíme možnost volby mezi předplatným a transakcemi,“ vysvětlil zkušený obchodník, jaký je největší rozdíl mezi přístupem Xboxu a většinou streamovacích videoslužeb typu Netflix.

Přímý prodej je přitom stále oblíbený a generuje Microsoftu více peněz než Game Pass, daří se dokonce stále i prodeji fyzických nosičů. Je samozřejmě otázkou, jak dlouho to ještě bude pravda, vzpomeňme si například na rozpačité počátky digitální distribuce. Minimálně po několik následujících let však budou oba obchodní modely poklidně existovat vedle sebe, aniž by si navzájem nějak škodily.