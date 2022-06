Další půjčovna her je tady. Proklepli jsme nové předplatné PlayStationu

Doposud fungovala služba PlayStation Plus tak, že za měsíční poplatek vedle přístupu do multiplayeru placených her nabídla také několik her měsíčně zdarma, které se každý měsíc střídaly. Majitelé konzole PlayStation 5 dostali navíc přístup k malé knihovně vybraných her. Toto se s příchodem nového Plusu nemění, ovšem přibyly dva nové stupně předplatného, se kterými dostanete poměrně velkou porci dalšího obsahu navíc.

Základní PlayStation Plus pouze dostal přívlastek Essential, jeho výhody se jinak nemění. Zůstává také cena. Následuje stupeň Extra, kterým si v podstatě PlayStation Plus vylepšíte na pomyslný Game Pass. Otevře se vám totiž přístup k poměrně rozsáhlé knihovně titulů jak od Sony, tak od ostatních studií. Pokud byste měli obě předplatné, jak od Sony tak Microsoftu, pravděpodobně se vám část knihoven bude překrývat. Celý seznam dostupných her najdete zde.

Pokud chcete ještě něco navíc, je tu stupeň Premium, který navrch všeho dosud zmíněného ještě kombinuje možnosti služby PlayStation Now (v Česku dosud nebyla) a vedle streamingu některých současných her přidává také možnost streamovat i starší tituly z generace PlayStationu 3 a PlayStationu Portable. Posledním bonusem jsou také zkušební verze aktuálních titulů. Ceny jsou následující:

Služba 1 měsíc 3 měsíce 12 měsíců PlayStation Plus Essential 235 Kč 650 Kč 1 560 Kč PlayStation Plus Extra 365 Kč 1 040 Kč 2 600 Kč PlayStation Plus Premium 445 Kč 1 300 Kč 3 120 Kč

Pokud jste stávajícím předplatitelem původního Plusu, při výběru vyšší třídy (Extra či Premium) stačí jen doplatit rozdíl cen do konce současného období. Služba vám výše vypsané ceny začne účtovat až po skončení současného aktivního období.

Tolik tedy k samotným funkcím a cenám. Nové předplatné jsme vyzkoušeli v konzoli PlayStation 5, kde přeci jen dostanete širší výběr titulů, jelikož na Playstationu 4 si nezahrajete některé hry šité na míru současné generaci (Returnal či Demon Souls). Zde se co se rozhraní týče proměnila záložka služby, kde nově najdete vedle všech možných informací také přístup do nových knihoven her. Mají bohužel docela omezené filtrování, chybí především řazení podle dostupné platformy.

Stejně jako tomu bylo v případě klasických „rotujících“ her v dosavadním Plusu, i nyní musíte dostupné hry nejprve přiřadit do vlastní knihovny. Sony vám pošle stejný e-mail jako kdybyste si je koupili, takže pokud se chystáte zkoušet hry ve velkém, budou vám chodit potvrzovací e-maily jeden za druhým.

Trochu nepříjemným faktem je to, že už teď některé hry mají „dobu trvanlivosti“ a stejně jako v případě předplatného Microsoftu se bude knihovna her jak rozšiřovat, tak i krátit. Už nyní například víme, že brzy z knihovny zmizí Shadow Warrior 3 a Syberia: World Before a během dalších měsíců by také mělo nabídku předplatného opustit i NBA 2K22 nebo Red Dead Redemption 2.

Samotný výběr her není vůbec špatný, je tu poměrně obstojná kolekce jak velkých her od Sony, tak i multiplatformových titulů. Oproti Microsoftu se však Sony zdráhá sem umisťovat své nejaktuálnější pecky, a tak si třeba Horizon Forbidden West maximálně vyzkoušíte v trial verzi s Premium předplatným. Asi se dá chápat, že chtějí autoři něco nejprve utržit v běžném prodeji, než hru pošlou k poměrně rozsáhlé základně předplatitelů, ovšem Microsoft v tomto ohledu zkrátka vede.

Co se týče streamingu starších her, záleží samozřejmě primárně na kvalitě vašeho připojení. Nebo alespoň jsme si to mysleli. Trochu nám však zůstal rozum stát, když třeba Ratchet and Clank: QForce přes stream fungoval naprosto v pohodě, kdežto Red Dead Redemption mělo opravdu nepříjemné záseky. Přijde nám, že je to spíš „titul od titulu“ a nebo že Sony ještě něco rychle ladí se servery.

Každopádně máte s PS3 a PSP tituly ve streamingu jedinou volbu, do konzole si je prostě nestáhnete. Spousta z nich stejně nejspíše osloví hlavně nostalgiky (těm může chybět především éra PS1 a PS2), kteří si však vzhledem k dostupnosti pouze v Premium třídě musí připlatit. Navíc je tu ještě nedostatek v podobě chybějícího streamingu přes PC aplikaci, kterou Sony plánuje ve vybraných regionech (kam patří i Česko) teprve spustit v budoucnu.

Sony každopádně vykročilo správným směrem. Z knihovny her se rozhodně dá co vybírat, ovšem cena Extra varianty je o něco vyšší, než kolik stojí Xbox Game Pass na konzole (259 korun na měsíc). Je každopádně nutné sledovat, jak se bude nabídka knihovny v rámci předplatného vyvíjet dál a jak dobře se Sony bude o své předplatitele starat. O to tu totiž jde především.