Sestřelí největší hit letoška právníci? „Pokémoni“ se konečně vyjádřili

Ještě nedávno o připravované hře Palworld věděl jen málokdo. Oznámena sice byla už v roce 2021 a trailer na ní byl vysílán během loňského Summer Game Festu, žádné veliké vlny to však alespoň u západního publika nevyvolalo. O to větším šokem je, jak rychle se teď její sláva šíří herním světem. Za necelý týden se prodalo přes 7 milionů kopií a jako teprve druhý titul v historii Steamu se Palword dokázal přehoupnout přes hranici 2 milionů souběžně hrajících uživatelů (první bylo mimochodem PUBG).

Palworld vykráda více her, okatá podoba zdejších příšerek s Pokémony je však už možná za čarou.

Vývojáři ze studia Pocketpair teď sice mají spoustu důvodů k oslavám, ovšem i oni si musí uvědomovat, že nad nimi visí Damoklův meč v podobě možnosti žaloby ze strany Nintenda. Klíčová premisa Palworldu totiž až příliš připomíná značku Pokémonů.

I tady lovíme roztomile vypadající příšerky, které poté hráči slouží. Na rozdíl od Pokémonů s nimi nemusíte jen bojovat, ale je možné je i zapřáhnout do práce v továrnách nebo na poli. Ale budiž. Brát a půjčovat si od konkurence je v tomto průmyslu vcelku běžné, Palworld se ovšem výrazně inspiroval i ve vizuální stránce a to by se mu mohlo stát osudné. Mnohé příšerky jednoduše vypadají, jakoby by byly složeny z různých částí svých slavnějších bratříčků od Nintenda a je vlastně jedno, jestli je to proto, že byly vytvořeny rukou lidského grafika anebo s využitím umělé inteligence, jak se stále častěji spekuluje. Ostatně posuďte sami, streamerka Cecilia Fae si dala tu práci a všech 111 „kámošů“ (jak se příšerkám říká v Palworldu) porovnala se stávajícími Pokémony (viz twitterové vlákno níže).

Cecilia Fae 🍂 @CeciliaFae I'll start with the obvious ones and the further down I go the less obvious they'll be, but things like concepts or colours might be derived. This one has ears and theme of leafeon and everything else of cinderace. The small hands, the fluff at the pants, all of it.

Celý herní svět s napětím sledoval, jaká bude reakce správců licence Pokémon Co., respektive Nintenda, které zajišťuje její celosvětovou distribuci. Japonská společnost je sice proslavena svými roztomilými hrami pro celou rodinu, z jejího právního oddělení jde ovšem strach. Už mnohokrát v minulosti sestřelili ryze fanouškovské projekty, za porušení licencí rozdávají v podstatě likvidační finanční pokuty (viz náš článek). Že Palworld pečlivě sledují, se přesvědčil australský youtuber Toasted Shoes, který vytvořil modifikaci nahrazující „kámoše“ skutečnými Pokémony. Netrvalo to ani 24 hodin než právníci Nintenda youtubera kontaktovali a donutili ho modifikaci odstranit. Těžko říct, jestli se s tím to klepnutím přes prsty spokojí. Fanoušci mu už raději s předstihem na sociálních sítích vyjadřují soustrast.

Toasted @ToastedShoes Nintendo has come for me, please leave me in your thoughts and prayers

Při vší úctě je ovšem Toasted jen malou rybkou, svět je spíše zvědavý, jestli si Nintendo troufne i na vývojáře Palworldu, kteří vydali svou hru nezávisle, přesto je zcela evidentní, že jsou na případnou žalobu dokonale připraveni. Ostatně hře se od samého počátku přezdívá Pokémoni se zbraněmi a nic se ještě nestalo. Zatím.

Nyní se konečně na stránkách Pokémon Co. objevilo alespoň oficiální prohlášení. Hra Palworld v něm sice není jmenovitě zmíněná, ale není potřeba příliš spekulovat nad tím, kterou letošní lednovou hru mají pisatelé asi na mysli. O moc chytřejší z celé situace ovšem stále nejsme. „Máme v úmyslu vyšetřit a přijmout vhodná opatření k řešení jakýchkoli činů, které porušují práva duševního vlastnictví související s Pokémony,“ píše se ve sdělení poněkud výhrůžně, ale také zcela nekonkrétně.

Jak to celé dopadne je zatím ve hvězdách, bývalý vedoucí právního oddělení Pokémonů Don McGowan má ovšem jasno. V rozhovoru pro magazín Game File News řekl, že je překvapený, že celá hra dokázala dojít tak daleko, protože jde podle něj o klasickou vykrádačku, jakých za své éry řešil tisíckrát ročně.

Co si o tom myslíte vy?