Hru, která teď pobláznila herní svět, měl v oku už před lety. Skončila v koši

Arogantní showman Bleszinski za sebou měl výsledky. V devadesátých letech stvořil výbornou hopsačku Jazz Jackrabbit, pracoval na Unrealu a zejména akcích Gears of War.

Střílečka LawBreakers se nedokázala prosadit. K vypnutí serverů došlo už po roce.

Když z Epicu odešel a založil vlastní společnost Boss Key Productions, s jedinou vydanou hrou, multiplayerovou střílečkou LawBreakers, naprosto pohořel. Od té doby se vnucuje Microsoftu, že by rád opět pomáhal s Gears of War.

Střih. Aktuálně se na herní scéně zrodil nový fenomén Palworld, kterému se přezdívá „Pokémon se zbraněmi“, byť hra víc akcentuje survival prvky a nápady si vypůjčuje i z jiných her. Přes osm milionů prodaných kopií zhruba za jeden týden ovšem mluví jasně.

Současný hit Palworld.

Věřte, že CliffyB navrhoval podle svých slov hru v tomto stylu už před lety, nicméně jeho nápady hodil Epic do koše. „Úspěch Palworldu tak trochu potvrzuje můj návrh, který byl před mnoha lety u Epicu odmítnut – středověcí Pokémoni s malými draky,“ napsal na X. „Prostě… to nikdy nikam nevedlo. Nejdřív jsem to chtěl rozjet na mobilu,“ reagoval na dotaz uživatele, co na to v Epicu řekli.

Cliff Bleszinski @therealcliffyb Palworld's success kinda validates my pitch that was turned down at Epic many years ago - medieval Pokémon with baby dragons instead. oblíbit odpovědět

Následně vydal prohlášení, v němž se opět trochu vnucuje Microsoftu, zároveň ovšem říká, že je čas jít dál. „Jsem ochotný poskytnou konzultace,“ píše v dopise a přiznává, že ho Microsoft ani studio The Coalition, které značku Gears of War spravuje, nekontaktovaly.

Cliff Bleszinski

„Kdyby byli chytří, požádali by mě o můj názor, protože už jen z hlediska PR by to bylo zlaté. Ale nic. Je to tak, jak to je. Budiž. Za posledních pár let jsem se posunul dál. S Boss Key to nevyšlo, fajn, to se stává. Tak jsem šel dál. Restaurace. Broadway. Moje memoáry. A teď komiksy. I když si vážím vaší podpory a těch, kteří mě znají z mé práce na hrách Gears (mimochodem, udělal jsem toho mnohem víc než jen tuto herní sérii), je čas jít dál. Jsem na nové cestě. Už nějakou dobu. Podívejte se prosím na můj komiks Scrapper. Vychází mi ze srdce – stejně jako Gears. Pokud jste kreativec, nejlepší je tvořit obsah, který je pro vás osobní,“ napsal.