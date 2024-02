Pikaču, vidím tě! Zloději zpackali loupež karet pokémonů, obchod je zesměšnil

Neobvyklé vloupání do obchodu jménem Tofu’s Trading zachytila kamera v noci na 24. ledna 2024 kolem druhé hodiny ranní. Zloději i s lupem z místa utekli ještě před příjezdem policie. „Viděli jsme na záznamu asi tři lidi, kteří se k nám vloupali bočními dveřmi. To bylo podivné, protože ty blokovala lednice. Vůbec si proto nemyslíme, že to byl cílený útok,“ řekla stanici ABC7 spolumajitelka a manažerka obchodu Amy Simpsonová. „Jsme toho názoru, že lupiči vůbec netušili, kam jdou, protože nevěděli, co si vzít,“ dodala.

Na videozáznamu pořízeném obchodem je vidět tři osoby se zakrytými obličeji, jak se prohrabují zbožím. Obchod Tofu’s Trading celý incident zlehčil a na sociálních sítích následně zveřejnil záběry loupeže upravené tak, že obsahovaly zvukové efekty a dodatečnou grafiku. Informaci přinesl britský deník The Guardian.

PIKACHU, I SEE YOU: 3 intruders break into - and one crawls inside @tofustrading in downtown San Jose, stealing 30K @Pokemon cards - 2 days before new products were released, @JesseKTVU reports. @SanJosePD investigating pic.twitter.com/CnGIFYZyLY — Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) January 27, 2024

Zloději si podle spolumajitelky odnesli karty i obsah pokladny, ale nestihli ukrást speciální kolekci karet, která se prodává jen jednou ročně a kterou měl obchod vypustit o dva dny později.

„Lidi, víme, že se všichni těšíte na vydání karet tento týden,“ stojí žertovném komentáři ze záběrů vloupání. „Ale začínají se prodávat až 26. ledna v pátek, a ne ve středu ve dvě ráno,“ komentoval obchod.

Společnost Tofu’s Trading nyní odhaduje hodnotu ukradených věcí na desítky tisíc dolarů. „Museli jsme se po dlouhém stresujícím dni plném úklidu, počítání zásob, policejního hlášení, vyplňování pojistné smlouvy a dalších záležitostí trochu pobavit,“ ospravedlnil obchod zveřejnění zlehčujícího videa.

„Mohou nám vzít naše výrobky, ale nikdy nám nevezmou lásku k tomuto hobby,“ uzavřel kalifornský obchod slovy její spolumajitelky, píše The Guardian.

Po kráděži k psychologovi

Za krádež tisíců kartiček s pokémony poslal soud tři muže do vězení, jednoho z nich dokonce na dva roky nepodmíněně, také ve Francii. Trojice posilněná alkoholem loni v polovině března vnikla do bytu sbětratele, zbila ho a jeho karty odnesla v pytlích na odpad.

Sběratelských karet ale bylo na 100 000 a zloději je odnášeli v téměř 20 pytlích. Papírové karty byly ale tak těžké, že se některé pytle protrhly a pokémoni se vysypali na ulici. Protože zloději při činu neměli rukavice, policie je za pomoci otisků prstů z nalezených karet vypátrala a zadržela brzy.

Okradený muž svou sbírku budovanou deset let ohodnotil na 100 000 eur (2,5 milionu korun). „Všechno, co jsem v životě vydělal, jsem investoval do sbírky. Vášniví sběratelé s kolekcí, jako je ta má, by se dali spočítat na prstech jedné ruky,“ řekl o své chloubě oloupený muž, který po krádeži navštěvuje psychologa.