Policistu v USA propustili kvůli krádeži kartiček s Pokémony

Roztomilý kukuč chundelatého Pikaču sice trochu naznačuje, že je snad značka Pokémon určená jen dětem, ovšem nenechte se zmýlit. Na této herní sérii „ulítává“ i spousta dospělých, o čemž svědčí například i to, že je nejnovější díl série (naše recenze) nejprodávanější hrou v Anglii uplynulého týdne, čímž překonal novu Fifu, a to v době konání mistrovství světa ve fotbale!

Kartičky s Pokémony jsou velký byznys, tato stála více než 100 milionů korun.

Ovšem Pokémoni nejsou jen videohrou a seriálem, ale i mimořádně úspěšnou karetní hrou. Tak moc, že za některé vzácné sběratelské exempláře neváhají někteří lidé utratit závratné cifry. Například youtuber a zápasník Logan Paul s oblibou nosí kolem krku zarámovaného Pikaču v hodnotě přesahující sto milionů korun (viz náš článek). Hráč NFL Blake Martinez pak nedlouho poté, co se mu podobnou kartu podařilo prodat v aukci, ukončil svojí sportovní kariéru, protože zřejmě usoudil, že už má do konce života vyděláno.

To samé bohužel nemůže říct dnes už bývalý policista William Knight z amerického Kansasu. Ten během výkonu služby navštívil samoobsluhu a kromě potravin přibalil i krabicové balení kartiček s Pokémony v hodnotě zhruba 400 dolarů (cca 9500 Kč).

Pokémon Scarlet se aktuálně prodává více než Fifa, což je v době konání mistrovství světa úctyhodný počin.

Jeho chování u samoobslužné pokladny ovšem přišlo zaměstnancům obchodu podezřelé, a tak mu neumožnili transakci dokončit. Viditelně nervózní policista se vyhnul podrobnějšímu zkoumání s tím, že musí neodkladně odjet na výjezd, díky kamerovým záznamům ho ovšem nebylo těžké následně identifikovat. Ukázalo se totiž, že místo aby pomáhal a chránil, věnoval policista svůj pracovní čas přelepování čárových kódů na zboží tak, aby uměle snížil jeho hodnotu.

Přestože žádná škoda nevznikla a Knight prý, jakožto veterán války v Iráku, byl prý tou dobou pod výjimečným stresem, nadřízení s ním okamžitě rozvázali pracovní poměr. Žádná další obvinění proti němu však zvednuta nebyla (viz oficiální dokumentace) a slovy svého právníka je už pan Knight zase „výdělečně činný, podporuje svou rodinu a snaží se napravit škodu oběti, své komunitě a rodině“.