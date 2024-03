Zloději vykradli hasičům zbrojnici dvě noci po sobě, vzali pilu i výčep

!!!!!!!!Oznámení pro veřejnost: Krádež v hasičárně!!!!!!!!



Vážení občané,

s lítostí vám oznamujeme, že došlo k nedávné krádeži v naší hasičárně a to dokonce 2x. V noci ze 14.3.2024 na 15.3.204 a z 15.3.2024 na 16.3.2024 pachatelé (údajně z Dřevohostic) vnikli do naší hasičárny a odcizili zde uložené vybavení a nářadí, a to:

- výčepní zařízení Lindr...

- motorová pila Stihl MS 311

- ozvučovací systém Bártek

- benzínový foukač listí Stihl

- prodlužovací kabel EMOS 25m

- hliníkový kufr

- příslušenství k vysílačkám

- vybavení dílenského vozíku (gola sady, klíče, šroubováky apod.)