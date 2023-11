Nintendo navýšilo zisky. Vděčí za to filmu a Zeldě

Nintendo i ve druhém fiskálním čtvrtletí těží z fantastických prodejů květnové hry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (19,5 milionu prodaných kusů) a také vším, co souvisí s úspěšným animákem Super Mario Bros. ve filmu, který v kinech vygeneroval 1,36 miliardy dolarů. Mimochodem, film je už k vidění na platformě SkyShowtime.

Prodeje konzole Switch zůstávají stabilní, za poslední kvartál to je dalších 6,84 milionu kusů, což je meziroční nárůst o 2,4 procenta. Výrazně se ovšem proměnila skladba, a to ve prospěch dnes již výrazně dominantního modelu Switch OLED (4,69 milionu). Celkový počet prodaných konzolí Switch vzrostl na 132,46 milionu kusů. Nintendo i nadále předpokládá, že za celý fiskální rok končící posledním březnem 2024 prodá 15 milionů Switchů.

Digitální prodeje meziročně narostly o 15,8 procenta a tvoří nyní polovinu celkových prodejů. O krabičky je ovšem pořád zájem, zejména o tu s novou Zeldou.

Nejprodávanější hrou na Switch i nadále zůstávají svižné akční závody Mario Kart 8 Deluxe, které k celkovým 57 milionům přidaly za poslední čtvrtletí 3,22 milionu. Na druhém místě je s odstupem Animal Crossing: New Horizons (43,38 milionu) a na třetím bojovka Super Smash Bros. Ultimate (32,44 milionu).