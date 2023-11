Nintendo pracuje na dalším filmu, tentokrát to bude hraná Zelda

Zatímco animák Super Mario Bros. ve filmu vznikl ve spolupráci s Illumination a v kinech vydělal 1,36 miliardy dolarů, hraný film na motivy série The Legend of Zelda se chystá ve spolupráci se Sony Pictures. Na financování se podílejí obě společnosti, nicméně Nintendo do produkce vloží víc než polovinu peněz, zatímco Sony Pictures se postará o celosvětovou distribuci do kin.

Na kvalitu filmu dohlédne v pozici producenta ikonický herní vývojář Šigeru Mijamoto, tvůrce mnoha značek Nintenda, a to společně s Avi Aradem. Ten pracoval na mnoha hitech, zmiňme filmy Iron Man, Spider-Man: Napříč paralelními světy či Uncharted. Do režisérského křesla usedne Wes Ball, který má na kontě filmy ze série Labyrint.

„Tím, že společnost Nintendo sama produkuje vizuální obsah svých značek, vytváří nové cesty k tomu, aby lidé z celého světa měli přístup do světa zábavy, který společnost Nintendo vybudovala, a to i jinými prostředky než prostřednictvím svých specializovaných herních konzolí,“ oznámilo Nintendo, které už před lety oznámilo záměr proniknout za hranice her a vybudovat diverzifikované zábavní impérium ve stylu Disney.

Série The Legend of Zelda obvykle vypraví příběh mladého hrdiny Linka, který se snaží zachránit princeznu Zeldu ze spárů padoucha Ganona. Je pravděpodobné, že film Zeldě přiřkne méně pasivní roli, stejně jako princezně Peach ve filmu s Mariem.