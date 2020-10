Nintendo Direct Mini láká na nová oznámení, dema a první hry v cloudu

Prezentace odstartovala záběry z připravovaného RPG Bravely Default II, které blíže představily čtveřici hrdinů. Nová informace se týká data vydání, hra se nám totiž dostane do rukou až příští rok, a to 26. února. Tvůrci připomínají, že v březnu vydali demo a obdrželi více než dvacet tisíc připomínek. Mnohé z nich berou v potaz a hru podle nich upravují. Spuštěny byly také předobjednávky na eShopu.

Příjemným překvapením je oznámení simulátoru Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, kterého se v Evropě dočkáme 23. března. Hlavní hrdina opustí velkoměsto a vydá se na dědečkovu farmu. Ta je zpočátku zanedbaná, obrostlá lesem, takže nezbývá než vyhrnout si rukávy a pustit se do práce. A vypadá to opravdu parádně.

Na jaře se na Switch podívá strategie Surviving the Aftermath, v níž se v post-apo světě budeme starat o vlastní kolonii. V akci jsme viděli také openworldovou hru Immortals Fenyx Rising od Ubisoftu, která vyjde na Switch 3. prosince, tedy ve stejný den jako na ostatní platformy.

V rychlém sledu jsme pak sledovali ukázky z RPG Bakugan: Champions of Vestroia (vychází 6. listopadu), výborného karetního roguelike Griftlands (vychází na jaře) a strategie Tropico 6 (vychází 6. listopadu).

Na Switch se podívá také zabiják s čárovým kódem na zátylku, a to ve hře Hitman 3. Má to ovšem háček, půjde o cloud verzi, což znamená, že se hra streamuje. Potřebovat proto budeme dobré připojení k internetu. Na stejném principu bude fungovat i hitovka Control v ultimátní edici. A teď pozor: na eShopu už je demo, takže můžete sami posoudit, jak je to hratelné.

Fandům udělal určitě radost trailer z chystané akce No More Heroes III, která vyjde během příštího roku. Mimochodem, první dva díly se právě objevily na eShopu.

Part Time UFO je povedená původem mobilní hříčka. Na Switchi je ovšem její cena na můj vkus napálená.

Tečkou na závěr je akce Hyrule Warriors: Age fo Calamity. Dobrou zprávou je, že si můžeme vyzkoušet demo. Pokud máte rádi hry ve stylu Warriors, bude se vám líbit, nelze si ovšem nevšimnout horší optimalizace. Těžko říct, jestli v této oblasti můžeme do 20. listopadu, kdy hra vychází, očekávat nějaké zlepšení.