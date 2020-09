Nintendo překvapilo odhalením akce Hyrule Warriors: Age of Calamity

Pokud vás baví hry typu Fire Emblem Warriors nebo Hyrule Warriors, není třeba říkat nic dalšího. Hyrule Warriors: Age of Calamity totiž vychází ze stejného principu. To znamená, že se zvoleným hrdinou budete bojovat proti ohromným armádám, přičemž skvělý zážitek umocní přepálené animace útoků a řetězení komb. Samozřejmostí jsou pak prvky strategie, kdy se snažíte ovládnout klíčové body na mapě.

Hra Hyrule Warriors: Age of Calamity je zasazena sto let před fantastické RPG The Legend fo Zelda: Breath of the Wild, tedy před událost známou jako Great Calamity. Novinka ze zmíněné hry ovšem čerpá mnohem víc. Není to jen vizuální styl, těšit se kromě bojů můžeme i na hádanky vycházející z prostředí či craft. Z bojovníků jsou potvrzeni Link, Zelda či čtyři šampioni.

Hru vytváří Koei Tecmo, nicméně do procesu tentokrát výrazně zasahuje Nintendo, respektive tým zodpovědný za Breath of the Wild. Což zní skvěle. A čekat nebudeme nijak dlouho. Hra vychází exkluzivně na Switch už 20. listopadu. A vypadá to, že tvůrci tentokrát mají ambice posunout profláknutý žánr kousek dál.

Na co si naopak ještě počkáme, je pokračování Breath of the Wild. Hned v úvodu videa to řekl producent Zeldy Eiji Aonuma. Někteří fandové doufali v letošní vydání, což je nyní už v podstatě vyloučené.