Chystá se prý další Mafia, odehrávat by se měla před prvním dílem

Ano, také nemáme rádi články, které mají v titulku slovo „prý“, ovšem tuto spekulaci, o které píše celý herní internet, nemůžeme jednoduše ignorovat. Přesto upozorňujeme, že následující řádky musíte brát s rezervou.

V remaku prvního dílu Hangar 13 ukázali, že Mafii umí.

Studio Hangar 13 sice sídlí v kalifornském Novatu, má však velmi silnou vazbu na Českou republiku. Vzniklo totiž spojením s bývalou českou pobočkou vydavatelství 2K, dělá v něm spousta našinců a především – pokračuje v kultovní sérii Mafia, jejíž první díl bývá opakovaně označován jako nejlepší česká hra všech dob (viz například naše anketa).

A podle všech indicií to vypadá, že v ní bude pokračovat i nadále. Portál Kotaku totiž přišel s informací, že už začaly práce na novém díle. Tentokrát by však nemělo jít o pokračování, ale o tzv. prequel, který se bude odehrávat ještě před událostmi předloni remasterovaného prvního dílu. Kromě toho, že by autoři tentokrát neměli používat vlastní engine, ale spoléhat se na Unreal 5 ovšem bohužel Kotaku žádné další informace nepřidalo, takže je tuto zprávu nutné brát s rezervou.

I kdyby se však ukázalo, že je pravdivá, na výsledek si počkáme ještě několik let. Navíc je nutné počítat s tím, že studio Hangar 13 už ve své historii zrušilo několik nadějných projektů jako například superhrdinský Volt, který spolkl už více než miliardu korun (viz náš článek).