Take-Two zrušilo neoznámenou hru, do níž už investovalo víc než miliardu

Během prezentace čtvrtletních výsledků společnosti Take-Two, bylo přijato rozhodnutí ukončit vývoj dosud veřejně neoznámené hry. Toto pomyslné škrtnutí pera bude znamenat ztrátu ve výši 53 milionů dolarů, tedy víc než jedné miliardy korun.

Ve studiu Hangar 13 pracuje i mnoho Čechů.

Jde sice o obrovskou částku, pro srovnání jde přibližně o desetinu toho, co spolkl celý vývoj megahitu Red Dead Redemption 2, na druhou stranu případné vydání nepovedené hry by mohlo vyjít ještě daleko dráž a navíc poškodit reputaci vydavetelství.

A o co že jsme přišli? Magazín Bloomberg se domnívá, že pod pracovním názvem Volt vznikala ve studiích kalifornských Hangar 13 (na kontě mají jen nepovedenou, ale finančně velice úspěšnou Mafii 3) kompetitivní multiplayerová online akce se superhrdiny. Což tedy pro hráče nemusí být nakonec až taková ztráta, superhrdinských her se totiž na nás i bez toho řítí v následujících letech spousta (viz náš článek).