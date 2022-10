Prokrastinujte na úrovni a zahrajte si nekonečné závody přímo v prohlížeči

Vydavatelé her se v posledních letech předhánějí v tom, kdo dokáže vytvořit větší herní svět. Ne tedy, že by snad velikost byla automaticky ukazatelem kvality (často to spíš bývá naopak, viz náš článek), ale v reklamních materiálech to prostě vypadá dobře. Králem v této oblasti je zřejmě vesmírný „simulátor“ No Man’s Sky, jehož algoritmy dokázaly vygenerovat osmnáct trilionů planet, které lze dopodrobna prozkoumat i pěšky.

Textury marsovské krajiny prý byly vytvořeny podle údajů z NASA.

Je to možné díky technologii zvané procedurální generování – umělá inteligence vyrobí svět na základě předem zadaných atributů. Ani to ovšem není nic jednoduchého, jak ukazuje povedená free 2 play závodní hra Slow Road, kterou si můžete zdarma zahrát v prohlížeči třeba hned teď.

After 16 months of work I'm ready to share https://t.co/8FtBldzYAe, my project to procedurally generate scenic landscapes, packaged as a chill driving game. Built with @threejs to run in your browser - no logins, no installs, just roads...#threejs #procedural #webgl pic.twitter.com/ri9Xsypjmf — anslo (@anslogen) October 22, 2022

Konkurence Gran Turismu to samozřejmě není, díky designově čisté grafice a poklidnému tempu jde však o celkem slušnou formu relaxace. Cílem není vyhrát, ale pokochat se okolní krajinou a odpočinout si při co nejpřesnějším vykrajování zatáček. Na výběr jsou tři typy vozidel, denní doba a roční období, dokonce je možné nahradit okolní zeleň za mimozemskou krajinu. Na rozdíl od většiny ostatních závodních her chybí výběr trati – ta se totiž v reálném čase generuje přímo za horizontem a je tak pro každou hru individuální.

Vývojář vystupující pod přezdívkou Anslo přiznal, že výroba hry nebyla nic jednoduchého a zabrala mu šestnáct měsíců. Celé to běží na JavaScriptu, a pokud vás zajímá, jak je to celé vytvořené, můžete se podívat na jeho osobní blog. Výsledek je tak působivý, že nápor hráčů mu prý v jeden moment shodil servery.

anslo @anslogen Well, my server crashed after about 10k sessions. I truly never expected to see a heap overflow on my backend - humbled to have this kind of problem oblíbit odpovědět

Každopádně škoda dalších slov, výsledek (a bezpečnostní nastavení vašich pracovních správců sítě) si můžete ozkoušet sami na této adrese.