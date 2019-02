V Hearthstone se blíží rok Draka, rozloučíme se sudými i lichými balíčky

S první letošní expanzí odrotují z režimu Standard sady Journey to UnGoro, Knights of the Frozen Throne a Kobolds and Catacombs. To jsme věděli. Vývojáři jdou ovšem dál a do síně slávy pošlou další výrazné karty, konkrétně Baku the Mooneater a Genn Greymane.

Baku the Mooneater a Genn Greymane se rozloučí dříve.

To jsou ty, kolem kterých jsou vystavěné velmi úspěšné sudé a liché balíčky. Podle vývojářů si zkrátka vedou lépe, než předpokládali a já jejich rozhodnutí vítám. Čekat další rok na jejich odrotování by bylo už únavné.

V návaznosti na to zamíří do Hall of Fame i Gloom Stag, Black Cat, Glitter Moth a Murkspark Eel, které jsou na tento archetyp balíčků navázané.

Rozloučíme se také se třemi kartami ze základní sady. Druid přijde o levné ničení v podobě Naturalize, Warlock se bude muset obejít bez démona Doomguarda a Paladin už si nedolíže karty s Divine Favor.

Návrat naopak hlásí režim Solo Adventures, který bude vycházet z oblíbeného Dungeon Runu. První vyjde měsíc po vydání první letošní expanze, přičemž první kapitola bude zdarma, zatímco zbylé čtyři budou stát 700 zlaťáků každá. Celá sada půjde opět koupit i za skutečné peníze, a to za dvacet dolarů. Příběh se tentokrát potáhne přes všechny tři letošní expanze.

Hearthstone: Year of the Dragon

Další novinky se týkají režimu Arena, v němž se bude dvakrát za expanzi měnit sada karet. Až vyjde první letošní, objeví se tam, spolu se sety Basic, Classic, Curse of Naxxramas, Whispers of the Old Gods, Mean Streets of Gadgetzan a The Witchwood.

Z drobností stojí za zmínku možnost vyměnit legendární quest, hraní s náhodným přebalem či chytřejší deck builder. Od 25. března do 2. dubna proběhne poslední rozloučení s předloňským rokem Mamuta, a to formou eventu v Tavern Brawl a s boostery zdarma.