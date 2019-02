V kartičkách Hearthstone brzy oslabí dalších pět karet

Karetní hra Hearthstone se dočká 5. února dalších změn u pěti karet, čtyři z nich přitom pocházejí ze sad Basic a Classic. Ve všech případech je nyní vyložení karty dražší. Nejvíce to odnesla paladinská Equality, která místo dvou many stojí čtyři. Kdyby zdražila na tři, dostala by se do lichých balíčků, přes to nejede vlak. Vysvětlení tvůrců je obecné: zkrátka nechtějí, aby to byly karty, které hráči automaticky zařazují do většiny svých balíčků. Emerald Spellstone pak chtějí zbrzdit, aby hrál větší roli ve středové až konečné fázi hry.

Hearthstone - úpravy