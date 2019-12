Descent of Dragons k Hearthstone je venku, získejte skin a karty zdarma

Na aktivnější hráče čeká řada bonusů. Všichni, kteří se do hry přihlásí během devadesátí dnů od vydání expanze, získají pět legendárních hrdinských karet s drakem Galakrondem a dva kusy common karty Shield of Galakrond, jež ho posiluje. Samozřejmostí je série úkolů rozložená do šesti dnů, po jejich splnění hráči obdrží celkem pět balíčků karet aktuální expanze, čtyři ze starších expanzí a poslední den 200 zlaťáků.

Ještě před spuštěním expanze se proměnila už poněkud archaická podoba herního obchodu, který je nyní přehlednější a na jedné stránce lépe reflektuje nabídku. Ale hlavně, když se do něj podíváte nyní po spuštění expanze, je zde zdarma skin hrdinky Tyrande.

Co se herních mechanismů týče, je tu Galakrond, hrdinská karta pro pět povolání (Warrior, Warlock, Shaman, Rogue a Priest), jejíž sílu posiluje nové klíčové slovo Invoke. Sidequests jsou Questy, jen slabší, ale snadno splnitelné a nemáte je automaticky ve své startovní ruce.

Dragon Breaths jsou kouzla, k nimž se váže další zajímavý bonus, pokud máte na ruce draka. A jako vždy platí, když nemáte zlaťáků a materiálů nazbyt, necraftěte alespoň první týden zbrkle drahé karty. Přehled všech nových karet je k nahlédnutí zde.