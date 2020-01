První letošní vyvažovací patch pro Hearthstone vypadá rozumně

Změny budou aplikovány ještě během stávajícího týdne. Všechny postižené karty půjde po vydání patche během následujících dvou týdnů rozložit a získat z nich maximální množství arcane dustu pro craft.

S dalším oslabením se musí smířit šaman. Seslání Invocation of Frost stojí nově o jednu manu víc, Dragon’s Pack pak po splnění podmínky přidá +2/+2 namísto +3/+3. Zní to rozumně, síla obou karet byla s přihlédnutím k ceně přepálená.

Hearthstone - 16.0.8 Balance Update

Rogue si kolo počká, než zahraje Necrium Apothecary, což je něco, s čím se počítalo. To samé lze říct i o kartách warriora: vyložení Scion of Ruin stojí o manu víc, snížení durability u Ancharrr pak mírně oslabí pirate warriora. Zdražení warlocké Fiendish Rites o jednu manu zní možná překvapivě, ale tvůrci zde zřejmě přihlédli k tomu, že warlock by po oslabení ostatních povolání mohl být až příliš rychlý (ostatně stávající galakrond zoo warlock je tier 1 deck).

Co se neutrálních karet týče, Dragonqueen Alexstrasza už nově nevygeneruje kopii Dragonqueen Alexstraszy. Jsem jediný, komu se to nepoštěstilo?

Dalším kolem úprav prošli i hrdinové v režimu Battlegrounds. Použití hrdinské dovednosti Burbling u Shudderwocka stojí nově jen jednu manu, stejně jako u Infinite Toki. Queen Wagtoggle přidá +2 k útoku namísto +1 k životům. Vrací se Patches the Pirate, který výstřelem z kanónů udělí o jedna větší damage, a Pyramad, který náhodnému minionovi přidá +3 životy (dříve +2 životy).