Nejlepší videoherní kámen? Fanoušek je přesvědčený, že je to ten z Halo 3

V době letního sucha, kdy se kola herního průmyslu prakticky zastaví, aby nabrala sílu na předvánoční šílenství, si často tematická média pomáhají udržet čtenost vytvářením různých žebříčků. Však to znáte, těch variací je prakticky neomezeně, ať už jde o volbu nejlepší odstřelovací pušky, nejdrsnějšího bosse nebo třeba nejhezčí zrzky. Připravit podobný přehled není na přípravu nic obtížného, a navíc to čtenáře ve velkém láká i do diskusí, kde se pak rádi hádají o tom, proč zrovna jejich výběr je daleko lepší než ten cizí.

Marketingové selhání? Jen jeden z oficiálních obrázků Halo 3 na Steamu láká na kámen.

Podobných kategorií se dá vymyslet bezpočet, fanoušek vystupující na Twitteru vystupující pod přezdívkou RejectedShotgun ovšem přišel s takovou, která tu patrně ještě nebyla – určil nejlepší videoherní kámen všech dob.

Nachází se podle něj ve třetím díle legendární střílečky Halo, konkrétně v její sedmé misi nazvané The Covenant. Ta se odehrává na rozsáhlé zalesněné mapě a hlavní hrdina v ní absolvuje bezpočet přestřelek proti mimozemské přesile, ať už pěšmo, nebo v ozbrojeném vozítku. Na svoji dobu hra působila graficky vcelku povedeně a v rámci možností i realisticky, nikdo si však nevšiml, že všechny kameny, od oblázku u cesty po veliké skalní kolosy, jsou jen jediný 3D model se stejnou texturou.

Aren't we all just the same human - just rotated, scaled, and moved around? — BSlick (@BSlickComposer) February 17, 2024

„Každý kámen v Coventnu je stejný. Každý jeden z nich. Všechny. Na mapě je jeden jediný kámen. Ne dva, ne tři, ale jen jeden. Jeden kámen, jen různě otočený, škálovaný a posunutý,“ napsal objevem šokovaný hráč kapitálkami na svůj profil a vzbudil tím nečekanou pozornost. V následujícím tweetu pak vyjádřil přesvědčení, že je to ten nejlepší herní kámen všech dob.

Toto tvrzení rozporuje jen málokdo, ostatně fakt, že si toho za dlouhá léta nikdo nevšiml dříve, je výmluvným důkazem skvělé práce návrhářů.

Na druhou stranu bychom neměli pod tíhou okamžiku skákat k ukvapeným závěrům a o prestižním titulu „nejlepšího videoherního kamene“ by se měla vést delší celospolečenská diskuse. Třeba takové pobřeží Santa Barbary v poslední misi The Last of Us 2 má podle mého ještě o něco hezčí skály. Nemyslíte?