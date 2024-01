Ani jeho seriálový představitel nechtěl, aby měl Master Chief z Halo sex

Videohry a seriály potažmo filmy jsou zásadně odlišná média, ve kterých fungují jiné vypravěčské postupy. Kdyby se filmaři snažili udělat adaptaci jedna ku jedné, možná by to uspokojilo pár nerdů, pro většinu lidí by to ovšem příliš srozumitelné a zábavné nebylo. Je tak logické, že si scenáristé k originálu přidávají i vlastní dějové oblouky. Z principu to není špatné, jen se to musí umět.

Master Chief jako nežný milenec příliš neodpovídá herní předloze.

Jak to má vypadat ukázala třeba slavná „medvědí“ epizoda z The Last of Us (viz náš článek), na opačné straně kvalitativního měřítka je scéna ze seriálu Halo, ve které má ikonický hlavní hrdina Master Chief sex. Eman ji v naší recenzi označil za „lacinou, zbytečnou a trapnou, teď se ukázalo, že s ním souhlasí i představitel hlavní role Pablo Schreiber.

„Rozhodnutí udělat z přátelství mezi Makee a Johnem romantický vztah byla obrovská chyba. V té době jsem to cítil jako obrovskou chybu. Argumentoval jsem proti tomu a bojoval proti tomu. Ale jsem, kdo jsem. Já scénáře nepíšu. Pouze jsem vyjádřil svůj názor. Nebyl vyslyšen,“ řekl herec pro časopis SFX v souvislosti s brzkým uvedením druhé řady.

Problém není ani tak v tom, že by scéna byla špatně natočená, ostatně z hlediska dnešní doby je velmi decentní (alespoň tedy do doby, než se na ní vyřádili internetoví vtipálci), ale v tom, že popírá povahu ikonického hlavního hrdiny.

Ve hře je geneticky vylepšeným supervojákem, který je povznesený nad běžné lidské problémy a nikdy nesundavá své brnění. Dokonce se dlouho mělo za to, že ani nečůrá (viz náš článek). Pozorovat ho při uspokojování nejnižších pudů mnoho fanoušků rozlítilo.