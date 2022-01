Speedrunner dohrál nové Halo na nejtěžší obtížnost, aniž by jedinkrát vystřelil

Poslední díl série Halo s podtitulem Infinite je sice klasickým zástupcem herního mainstreamu, to ovšem neznamená, že by neměl co nabídnout i zkušeným hráčům (naše recenze).

Zbraně na blízko jsou sice v Halo Infinite účinné, při jejich používání se ovšem nelze krýt.

Už na obtížnost Heroic nabízí solidní výzvu, nejtěžší Legendary pak dá zabrat i těm nejlepším hráčům. Jenže je tu i hrstka lidí, kterým je i toto málo a tak si vymýšlejí vlastní výzvy. Jedním takovým je i jistý Tom, speedrunner vysílající na youtubovém kanálu Simply & Slick, který se rozhodl hru dohrát hru bez toho, aniž by byť jen jedinkrát vystřelil. Což je samozřejmě pro žánr stříleček docela zásadní handicap.

Sice při svém pokusu zemřel přibližně stokrát, nakonec se mu to podařilo a to za necelé čtyři hodiny. Díky několika známým trikům a vystřelovacímu háku se dokázal vyhnout většině šarvátek, nejtěžší pro něj byly samozřejmě souboje s bossy, přičemž poslední ho sám o sobě stál asi 50 restartů. Nakonec se mu to ovšem podařilo a Tom si teď užívá obdiv herní komunity.

Jestli však myslíte, že mu to ke štěstí stačí a hru konečně odloží, jste na omylu. Jeho dalším cílem je projet hru na nejtěžší obtížnost se všemi zapnutými „lebkami“, což není nic jiného než další modifikátory obtížnosti. A tentokrát ne jako speedrun, ale se splněním všech nepovinných misí. Taky mu závidíte to množství volného času?