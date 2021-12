Vychází sci-fi Halo Infinite. A Microsoft nechce, abychom si ho kupovali

Zatímco před rokem a půl byla ukázka z Halo Infinite pro smích, roční odklad hře prospěl a sci-fi střílečka nyní sbírá vysoké známky. Průměr na Metacritics je 86 procent, přečíst si samozřejmě můžete i naši recenzi na Bonuswebu (85 procent).

Microsoft ovšem nechce, abychom si hru kupovali. Neříká to přímo. Ale nastavil podmínky tak, že tentokrát to je pro hráče ta nejméně výhodná varianta. Posuďte sami.

Halo Infinite má dvě složky: kampaň a multiplayer. Multiplayerová část vyšla už v rámci oslav dvacetin Xboxu a je free 2 play. Kampaň vychází 8. prosince a její dohrání zabere, podle zvolené obtížnosti a toho, zda budete plnit další aktivity v otevřené části světa, zhruba 8 až 15 hodin. Po dohrání si můžete doplnit zbytek.

The legend continues.



Become the Master Chief on day one with @XboxGamePass when @Halo Infinite launches on December 8th: https://t.co/bBGDhOSG7q pic.twitter.com/CeWUzPgxL2