Předplatné Game Pass letos přidalo hry v hodnotě 140 tisíc korun

Microsoft svým předplatným Game Pass mění dlouho zavedená pravidla herního průmyslu. Zatímco jiní vydavatelé zdražují a tak se cena jejich novinek vyšplhala přes hranici dvou tisíc korun, Microsoft je „půjčuje“ jen za mrzké dvě stovky měsíčně. A to včetně svých nejdražších exkluzivit, jako je třeba Halo nebo Forza.

Do Game Passu zamíří hned od prvního dne i S.T.A.L.K.E.R. 2.

Kromě nich však v katalogu najdeme i spoustu pečlivě vybraných pecek jak z nezávislých vod, tak i drahé AAA produkce, která se navíc pravidelně obměňuje. Magazín The Loadout si dal práci a spočítal, kolik by člověk musel zaplatit v digitálních obchodech, kdyby si chtěl koupit všechny hry, které během letošního roku do Game Passu přibyly. Nakonec se dostal na částku 6 300 dolarů, tedy něco málo přes 140 000 Kč. Roční předplatné Game Passu přitom vyjde jen na něco málo přes 3 000 korun, díky častým slevovým akcím však lze získat i za polovinu.

Nikdo příliš nechápe, jak to celé může finančně fungovat, ale podle Microsoftu je služba rentabilní a slíbil ji i nadále vylepšovat. Příští rok by do ní měli například zamířit i takové pecky jako třeba Starfield nebo S.T.A.L.K.E.R. 2.