Chcete brát peníze pro Office? Štvali jsme je, vzpomínají tvůrci Xboxu

Stream proběhl 15. listopadu, tedy přesně dvacet let po uvedení první konzole Xbox. Samozřejmostí byla řada dobových záběrů, včetně vtipné scénky, kdy si Bill Gates k tehdejšímu odhalení přizval Dwayna „The Rocka“ Johnsona. Profesionální drsňák se ovšem na scéně objevil i po dvaceti letech, což bylo milé.

Nelehké začátky, během kterých v Microsoftu nikdo nové konzoli moc nefandil, přiblíží dokument Power On: The Story of Xbox. „Štvali jsme je. Navrhujete brát peníze určené pro Office a financovat nějaké herní zařízení? Ballmer chápal, odkud ty peníze byly. Nápad s Xboxem považoval za šílený,“ říkají členové původního vývojového týmu. Byl to právě Steve Ballmer, tehdejší ředitel Microsoftu, který celý projekt podržel.

Dokument bude mít premiéru 12. prosince. „Stačilo málo a Xbox tu nemusel být. Proč tomu tak bylo, se dozvíte v tomto šestidílném seriálu ze zákulisí, který vás zavede k nelehkým začátkům herní konzole od Microsoftu. Je to nevyprávěný příběh lidí, kteří stáli za touto krabicí, se všemi chybami,“ láká Microsoft.

Jedním z lákadel Xboxu se v posledních letech stala iniciativa, v rámci níž lze na Xboxu One a Xboxu Series X/S hrát v rámci zpětné kompatibility stovky starých titulů z původního Xboxu a následného Xboxu 360, a to často v lepší kvalitě. V rámci narozeninového streamu jich bylo do katalogu přidáno dalších více než sedmdesát, včetně kousků jako série Max Payne, FEAR, Dead or Alive Ultimate, Star Wars: Jedi Knight II, Star Wars: Starfighter či Otogi.

Halo Infinite Halo Infinite

Vrcholem bylo okénko ze studia 343 Industries, které kutí očekávanou sci-fi střílečku Halo Infinite. Během streamu totiž byla odhalena free 2 play multiplayeroví beta, do níž mohou naskočit nejen hráči na Xboxu One či Xboxu Series X/S, ale i na počítačích. K dispozici už je první sezona, přičemž veškerý dosažený postup se přenese 8. prosince do plné verze.

Microsoft má občas tendence dělat zdlouhavé a poněkud nudné streamy, vzpomeňme například na uspávací konferenci z letošního Gamescomu, tentokrát to ovšem trefil. Půlhodinový stream ani chvilku nenudil a myslím, že fanouškům, kteří mají k Xboxu kladný vztah, udělal radost. Oslava se navíc trefila do období, kdy je Microsoft na koni. Uspěl totiž nejenom se strategií Age of Empires 4, aktuálně boduje s festivalovými závody Forza Horizon 5.