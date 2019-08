Hades bude první hra, u které vyprší exkluzivita dohodnutá s Epicem

Jedním z největších hráčských témat letošního roku je bez debaty nekompromisní nástup digitálního obchodu s hrami Epic Store. Ať už si o jeho (ne)kvalitách myslíte cokoli, musíte uznat, že za necelých deset měsíců fungování dokázal vzbudit daleko větší vlnu ohlasů než všichni ostatní konkurenti Steamu dohromady.



S tím, jak se blíží jeho první narozeniny, však vyprchává i lhůta, na kterou jsou někteří vývojáři k Epicu vázáni exkluzivní spoluprácí. Ta byla nejčastěji stanovena na jeden rok, objevují se však i tituly, kde jde „jen“ o půl roku (např. Borderlands 3). Skvělá mlátička Hades od Supergiant Games (jinak např. Bastion, Pyre) bude podle všeho první takto oznámenou exkluzivitou, která se objeví i na Steamu.

Bylo by zajímavé vidět, jak to ovlivní vývoj celkových prodejů hry. V sociální bublině, ve které se pohybujeme, to totiž vypadá, že většina lidí Epic bytostně nesnáší. Je tomu tak i z globálního hlediska? Obávám se však, že se přesná čísla nikdy nedozvíme, a tak budeme moci i nadále jen spekulovat.

Zajímavé přitom je, že Hades stále není hotový a nachází se ve fázi předběžného přístupu. Kostra už je však jasně daná – jde o rychlou akční mlátičku s RPG elementy, bohatým příběhem a osobitým grafickým zpracováním – teď jde jen o doladění posledních mechanismů.

Plná verze bude hotová až nejdříve za rok, fanoušci Steamu si však hru budou moci koupit již od 10. prosince.