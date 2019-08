Servery Epicu čeká těžká zkouška, Borderlands nepůjde stáhnout s předstihem

Možnost stáhnout si soubory hry do svého počítače s předstihem je pro netrpělivé hráče obrovskou výhodou. Vzhledem k velikostem dnešních her, které běžně dosahují desítek GB, jde o užitečnou vlastnost, díky níž si můžete zahrát očekávanou peckou ve chvíli, kdy ji vydavatele oficiálně vypustí do světa. V neposlední řadě pak přináší i výhody samotným prodejcům, protože nápor na jejich servery rozloží do delšího časového úseku.



I’m sorry, we won’t have support for preloading in the Borderlands release timeframe. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 12, 2019

Oproti jiným exkluzivitám vyjdou Borderlands 3 na Steamu již po šesti měsících.

Žádný div, že absence této funkce byla zhusta kritizována a Epic tak byl nucen přislíbit její rychlé dodělání. Podle původních plánu se tak mělo stát už v květnu. Vypadá to však, že vše nebude hotové ani do 13. září, kdy vychází Borderlands 3, jedna z nejočekávanějších her letošního roku (viz naše preview).

Šéf Epicu Tim Sweeney na Twitteru prozradil, že situace s tzv. „preloadováním“ je komplikovaná a pro blockbuster velikosti Borderlands nedostatečná. Zároveň se však zaručil, že jejich servery očekávaný útok nadržených hráčů vydrží.

Dá se věřit, že tomu tak opravdu bude, protože kdyby nevydržely, byl by to pro Epic obrovský marketingový průšvih. Na druhou stranu pátek třináctého není zrovna nešťastnější datum na vydání takovéto pecky a být vámi, tak bych si ten den kvůli Borderlands 3 raději volno nebral.