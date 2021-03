Podívejte se na ty nejlepší novinky z Future Game Show

Akce zaměřená především na PC scénu sice nenabídla takové pecky, jak jsme zvyklí třeba od Microsoftu nebo Sony, objevila se tam však spousta titulů, které snesou nejpřísnější měřítka.



Tím patrně nejzajímavějším čerstvě oznámeným titulem je chystaný datadisk pro „Commandos ze starého Japonska“ Shadow Tactics. Jak už je patrné z názvu Aiko’s Choice, jeho příběh se bude věnovat postavě Aiko, o které se dozvíme mnoho střípků z její minulosti. I když půjde datadisk hrát samostatně a k jeho spuštění nebudete potřebovat původní hru, autoři doporučují ji alespoň vyzkoušet. Nemají totiž v plánu znovu vysvětlovat všechny její mechanismy. Bohužel první video je vyloženě o ničem.

Arctic Awakening bude epizodická adventura se silnou dějovou linkou. Grafikou připomíná skvělý Firewatch, ovšem děj bude zasazený na mrazivou Aljašku, kde po havárii letadla budete s robotím společníkem Alfiem pátrat po svém příteli.

The Lord of the Rings: Gollum byl sice odložen až na příští rok, to nám ale nezabrání se na něj těšit. V novém traileru můžeme poprvé vidět krátkou ukázku hratelnosti, a i když to po grafické stránce není žádný zázrak (zatím), pro fanoušky Pána prstenů zřejmě půjde o povinnost.



Of Bird And Cage má být interaktivní rockovou operou zpracovávající pohádku O krásce a zvířeti, což tedy zní podezřele, ale každý pokus o originalitu se cení. Jména několika bývalých členů kapel Guns N’ Roses, Epica a Within Temptation snad zaručují, že minimálně fanoušci metalu by měli zpozornět.



Legendární vývojářské studio Team 17, které proslulo především díky sérii Worms, chystá rovnou devítku nových her. Zajímavé je, že hned dvě z nich (Overcooked: All You Can Eat a Epic Chef) se točí kolem jídla.

Skvěle vypadala první ukázka z neoficiálního pokračování série Left 4 Dead nazvané Back 4 Blood, bohužel naše radost byla trochu zastřena tím, že se hra odkládá až na říjen.



Že originalita ještě nezemřela, dokazuje titul War Hospital, ve kterém dostanete na starost vojenský špitál na bojišti první světové války. Čeká vás obtížné rozhodování o lidských osudech, takže něco jako Two Point Hospital pro dospělé.

Za zmínku pak stojí i nové ukázky z „kyberpunkového GTA“ Glitchpunk, pokračování kultovního Abe’s Odysee nebo třeba krásné Kena: Bridge of Spirits, ale těm už jsme se dost věnovali v minulosti.