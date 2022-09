Ukrajinští vojáci z fronty propagují chystanou hru o Sherlocku Holmesovi

Při propagaci počítačových her už jsme v minulosti viděli spoustu neotřelých marketingových kousků. Například Acclaim kdysi nabízel zaplatit pohřeb zesnulým, kteří si na hřbitovní kámen nechají zvěčnit logo hry Shadowman, jindy zase chtěli proplácet pokuty za překročení rychlosti lidem, kteří si koupí jejich závodní hru.

To byla ale ještě divoká devadesátá léta, dnes už jsou reklamní oddělení mnohem krotčejší. O to víc nás nyní zaujalo ukrajinské studio Frogwares, které aktuálně vybírá na Kickstarteru peníze na svoji další hru o Sherlocku Holmesovi (viz náš článek).

Původně požadovanou částku 70 tisíc dolarů (zhruba 1,7 milionu korun) se podařilo překonat již víc než třikrát, přesto by chtěli její autoři v závěrečných hodinách vybrat ještě něco navíc. Přidali proto pro podporovatele novou formu odměny – nabízejí možnost zanechat vzkaz na dělostřeleckém projektilu, který poté bude vypálen v bojích s ruskou armádou.

Message can be anything you want, but subject to our team's approval.



Winners will each get a photo of their message on a shell, proudly presented by our troops. pic.twitter.com/b7vAYEui4N