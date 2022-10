Na Ukrajině bojují i herní vývojáři. A bohužel i umírají

Zatímco Rusové houfně opouštějí svoji zemi, aby nemuseli narukovat, Ukrajinci se do bojů za svoji vlast hlásí ve velkém a dobrovolně. Bohužel ne každý z nich se dožije konce války. Šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak koncem srpna uvedl, že ztráty ukrajinské armády činí sto až dvě stě vojáků denně, celkem se odhaduje, že už jich padlo víc než devět tisíc.

Za chladným statistickým údajem se ovšem skrývají konkrétní osudy lidí, z nichž někteří jsou dobře známí i komunitě počítačových hráčů.

Do armády vstupují lidé všech profesí a herní vývojáři samozřejmě nejsou výjimkou. Již před časem na to upozornili vývojáři chystaného Stalkera 2 ze studia GSC, když ve svém mrazivém „traileru“ pózovali v rozbombardovaném Mariupolu nebo se zbraněmi přímo na frontě. Stejný osud pak sdílejí i další tamní studia včetně 4A Games, autorů skvělé trilogie Metro.

Z domovského Kyjeva se sice před osmi lety přestěhovali na Maltu, na své kořeny ale nezapomněli a řada z nich se proto ihned po začátku konfliktu vrátila bránit svoji vlast. Animátor Andrij Korzinkin, který pro poslední díl skvělé hodnocené postapokalyptické série rozpohyboval mnohá z děsivých monster, se bohužel už konce války nedožije.

Andrii "Nizrok" Korzinkin (@korzinkin_3d) died while performing a combat mission in the struggle for independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine. A talented animator, incredible person and real hero. Rest in peace, friend. We all miss you. https://t.co/2OC83CMdfU