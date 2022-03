Zahrajte si Far Cry 6 o víkendu zdarma i s crossoverem se Stranger Things

Střílečka Far Cry 6 nás zavedla na fiktivní ostrov Yara, jehož předobrazem byla Kuba a její autoritářský režim. Cílem je svrhnout diktátora Antóna Castilla, kterého hraje hollywoodský herec Giancarlo Esposito. Více o hře si přečtěte na Bonuswebu zde.

Bezplatný víkend, v rámci něhož bude dostupná celá základní hra, poběží od 24. do 27. března, a to na všech dostupných platformách. Kdo si následně hru koupí, může navázat na odehraný postup. Samozřejmostí jsou slevy jak na základní hru, tak obsah seasson passu. Na PC a playstationech už je dostupný pre-load, na xboxech nebude.

Ve stejný den bude dostupná i nová bezplatná mise (a to i v rámci free víkendu) The Vanishing, což je crossover s populárním seriálem Stranger Things na Netflixu. Úkolem Daniho bude najít psa Choriza a zjistit, co se děje s unesenými Yarany.

„The Vanishing hráčům Far Cry poprvé přinese stealth-horor-survival herní zážitek s tajemnými postavami a novým příběhem. Hráči se dostanou do pokřivené verze Yary inspirované Upside-Down, kde Dani zjistí, že Yarané mizí a nikdo není v bezpečí – ani Chorizo. Hráči budou prozkoumávat lokace inspirované Stranger Things, jako je skrytý bunkr a opuštěná laboratoř,“ lákají tvůrci.