Epic rozdává umění. Krásnou hopsačku i nejlepší alba Radiohead

Mohou být počítačové hry umění? To je otázka, kterou jsme se trápili naposledy tak před dvaceti lety, teď už každému, kdo zná více než Call of Duty a Maria, musí být odpověď jasná.

Jedním z nejlepších důkazů budiž hra Never Alone, která byla oceněna v rámci předávání prestižních filmových cen Britské akademie (BAFTA) a nově je i zařazena do katalogu interaktivní částí muzea Smithsonian.

Na první pohled jde o obyčejnou kooperativní plošinovku, ve které se dvojice hráčů snaží ochránit eskymáckou holčičku a polární lišku před nebezpečím, kromě zábavné hratelnosti však vyniká i tím, že se jejím autorům podařilo snadno srozumitelnou formou představit světu unikátní kulturu aljašských Inuitů. Jde o krátký, maximálně tříhodinový příběh v úchvatném technologickém zpracování, takže nás nenapadá příliš výmluv, proč byste mu neměli dát šanci.



Never Alone

Druhým nabízeným titulem není výjimečně hra, ale interaktivní expozice kapely Radiohead vydaná k dvacátému výročí vydání dvojice alb Kid A a Amnesiac. Fanouškům netřeba nic blíže představovat, pro všechny ostatní jde o ideální vstup do vrcholného tvůrčího počinu kapely, kdy se od ukňourané hymny sebelítostivých (Creep) přesouvali do fáze obtížně uchopitelného experimentování (alba In Raibows a dál). Zjednodušeně řečeno, je to walking simulator, ve kterém si můžete poslechnout Idiotheque.

Třetí hrou „do party“ je pak vizuálně zajímavá strategie Guild of Dungeoneering, ve které v roli pána jeskyně kolem hlavních hrdinů stavíte kobku zaplněnou překážkami.

Guild of Dungeoneering

Všechny tituly si můžete zdarma přidat do knihovny v obchodě Epicu (odkaz), poté už vám zůstanou napořád. Jen pozor máte na to čas jen do 25. listopadu, poté budou nahrazeny jinými.