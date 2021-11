Prodeje českého RPG Kingdom Come už se přehouply přes 4 miliony kopií

Když Daniel Vávra před lety objížděl svět a hledal vydavatele pro svojí ambiciózní vizi dospělé hry na hrdiny bez tradičních fantasy klišé, neuspěl. Nyní si zodpovědní lidé, kteří jeho nabídku smetli ze stolu, mohou jen smutně drbat hlavu. Jakkoliv to totiž možná zpočátku vypadalo nepravděpodobně, tak obtížná hra zasazená do reálií české historie, dokázala uspět celosvětově a tak se teď její autoři mohou chlubit již čtyřmi miliony prodaných kopií.

Další prodané kopie jistě přibydou, až hra vyjde i na kapesní konzoli Nintendo Switch a přibude český dabing.

Pro kontext, je to podobné číslo jako u loňského megahitu The Last of Us 2, který sbíral po světě jedno absolutní hodnocení za druhým (včetně nás) a měl násobně větší rozpočet i reklamní kampaň. Samozřejmě to přirovnání kulhá na obě nohy, jelikož Kingdome Come vyšel na všechny veliké platformy (a ještě se k tomu chystá na Nintendo Switch) zatímco The Last of Us je exkluzivitou pro playstationy. Jako důkaz toho, jak výjimečný úspěch prvotina od Warhorse zaznamenala, je to však snad dostatečné.

Do tohoto úctyhodného čísla navíc nejsou zaznamenány počty hráčů, kteří se ke hře dostali jiným způsobem. Kromě pirátských serverů je totiž Kingdom Come k dispozici i v rámci předplatného Game Pass, v únoru ji pak digitální obchod Epic Store rozdával po celý týden zcela zdarma. Je více než pravděpodobné, že mnozí z nich pak ještě investovali do některého ze čtyř rozšiřujících balíčků, byť jejich kvalita byla oproti originálu mnohem slabší.

Fanoušci tak nyní mohou netrpělivě vyhlížet druhý díl, který by měl přinést rozuzlení nedokončeného příběhu, což byla jedna z mála věcí, co jsme prvnímu dílu mohli vytknout. Tentokrát už se však čeští vývojáři budou muset o zisky dělit i s vydavatelstvím THQ Nordic, které v roce 2019 studio odkoupilo za více než 860 milionů korun (viz náš článek).