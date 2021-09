Zkuste zdarma českou hru o historii motorek, inspiruje se u World of Tanks

Za motocyklistickou hrou Engine Evolution stojí třiadvacetiletý Petr Šimůnek, toho času student Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. „Vzniklo to před pěti lety, když jsem se bavil s kamarády v jídelně a chtěl jsem si udělat nějakou hru. U nás ve městě se jezdí závod 300 zatáček Gustava Havla a tak jsem začal modelovat okruh a časem jsem tomu přišel na chuť,“ popsal mi bezelstně Petr v konverzaci přes Discord svoji motivaci pro vznik hry, jako by to byla ta nejběžnější věc na světě.

Převážnou většinu hry má na svědomí jediný člověk.

Z výše uvedeného plyne, že od ní samozřejmě nemůžeme čekat nějaké grafické orgie (jako předvádí například od reality prakticky nerozeznatelný Ride 4, viz náš článek), většina použitých 3D modelů se skládá z externích „assetů,“ které byly podle potřeby jen dodatečně upraveny. Jediným motocyklem, na kterém se plně podílel přímo autor, je model skutečné elektrické motorky, se kterou ČVUT obsadilo druhé místo v soutěži Motostudent. Zbylá zhruba sedmdesátka stojů má sice fiktivní názvy, ovšem fanoušci motocyklů alespoň v některých z nich jistě spatří jejich reálnou předlohu.



I když o nějakém realistickém jízdním modelu nemůže být řeč a hra je především arkádou, může fanoušky jednostopých vozidel oslovit. Nabízí totiž jednoduchou přímočarou hratelnost, která dokáže pobavit na pár minut, nechybí ji však ani potřebná hloubka, kvůli níž se k ní vyplatí vracet.

Ve hře najdeme i vskutku muzejní kousky.

Engine Evolution se totiž inspiruje u populární hry World of Tanks a v podstatě kopíruje jeho motivační schéma. Začínáte hluboko v historii na prvních modelech motorek, a účastí na závodech získáváte body, za něž si pak můžete odemykat vyšší třídy a tak pomalu stoupat herní hierarchií. Komu chybí trpělivost, může svůj postup urychlit tím, že sáhne po peněžence a zlaťáky si dokoupí za skutečné peníze. Celkově je zatím projekt v plusových částkách, všechny výdělky ovšem putují zpět do vývoje.

Engine Evolution nedávno vyšel ve verzi 2021 s množstvím podstatných vylepšení oproti rok starému originálu. K dispozici je zdarma, ovšem zatím jen rámci předběžného přístupu, plná verze by měla vyjít ještě do konce roku. Ani tím však vývoj neskončí. Aktuálně se autor soustředí především na vychytání chyb a bugů, netají se ale vyššími ambicemi a do budoucna dokonce zvažuje i přidání formulí. To je ovšem teprve hudba budoucnosti, nejprve je důležitá provést hru early accessem.



Reakce hráčů jsou zatím vesměs pozitivní (70 % hodnocení), takže nezbývá než popřít mladému autorovi hodně štěstí.