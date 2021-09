A je to tady, lidé už mají problém rozeznat záběry ze hry od reality

Počítačová grafika udělala v posledních dvou dekádách obrovský skok a mnohé dnešní hry vypadají opravdu fantasticky. K tomu, abychom je mohli označit za fotorealistické však zbývá ještě dlouhá cesta.



Loni nás Ride 4 po grafické stránce příliš nezaujalo, update pro nové konzole ovšem hru změnil k nepoznání.

Ano, občas se stane, že televizní stanice vydávají videohry za exkluzivní záběry z bojišť (viz náš článek), předpřipravené reklamy na nové technologie jsou od reality k nerozenání už po několik let (viz náš článek). Obecně se má ovšem za to, že výkon dnešních počítačů stále nedosáhuje hodnoty, která by hrám v takové kvalitě umožnila plynule fungovat (viz náš článek). Vývojáři motocyklové simulace Ride 4 však ukazují, že to vše nemusí být jen o hrubém výpočetním výkonu.

Hra vyšla už loni a i když šlo o veskrze povedené závodění, k nějaké revoluci měla daleko (viz naše recenze). Jenže později vydaný patch dokázal naplno prodat vyšší výkon nové generace konzolí a hru pořádně graficky nakopnul. A to do konce až tak moc, že při nastavení optimálních jízdních podmínek je hra k nerozeznání od skutečnosti. A to myslíme bez nejmenšího přehánění.

Youtubový kanál Joy of Gaming nedávno vyvěsil na internet devítiminutovou projížďku hrou, kterou si lze snadno splést se skutečnými záběry z ilegálních motorkových závodů. Video k dnešnímu dni nasbíralo už přes tři miliony shlédnutí, a zaujalo i ostřílené herní vývojáře, jako je třeba Josh Sawyer, Cliffy B anebo Daniel Vávra.

Dlužno poznamenat, že jde o skvěle vybranou ukázku, kdy kombinací pohledu z vlastních očí a podmračeného počasí dostává trať ideální nasvícení. Ostatně zpracování mokrých povrchů uměl fantasticky už třeba takový Driveclub z roku 2014 (naše recenze). Pokud ovšem hráč použije perspektivu z pohledu třetí osoby a pojede za běžného slunečního světla, efekt nebude rozhodně takový, jako můžeme vidět na videu

To ovšem nic nemění na tom, že grafika hry vypadá fantasticky a není na ni potřeba počítač za sta tisíce, ale jen běžná konzole v hodnotě 13 500 Kč.