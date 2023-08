Starfield je hotový, konečně se může rozjet výroba The Elder Scrolls 6

Často vydavatele her osočujeme z toho, že své úspěšné značky až příliš ždímají, místo aby se soustředili na něco nového. Opravdu je nutné mít každý rok nové NHL a nestačila by jen aktualizace soupisek? Kdo potřeboval Just Cause 4, když už trojka byla mlácením prázdné slámy? Neprospěla by sérii Call of Duty delší pauza, když už vývojáři nedokážou vymyslet ani originální název, a tak letos budeme mít opět Modern Warfare 3?

Moderská scéna Skyrimu čeká na pokračování tak dlouho, že už roupama neví, co dělat.

Pak je tu ovšem Bethesda, která si dělá věci po svém, a i když fanoušci vyhlížejí další díl série The Elder Scrolls už více než dekádu, odmítá jim ho dát. A rozhodně to není proto, že by měla strach o finanční návratnost. Poslední díl Skyrim z roku 2011 totiž prodal už více než 60 milionů kopií na prakticky každou myslitelnou platformu, včetně virtuální reality nebo kapesního Switche. Fanoušci jsou ovšem stále nuceni spoléhat se na moderskou komunitu, která do hry přidává stále nový obsah, oficiální přídavky neexistují.

The Elder Scrolls 6 bylo oficiálně představeno už před pěti lety, vývojáři však od začátku dávali najevo, že na něj budeme čekat dlouho. I sám Todd Howard nedávno přiznal v rozhovoru pro magazín GQ, že samotné oznámení měl udělat jinak. Celá hra se totiž přesunula z předprodukce do plného vývoje až teď, s ukončením většiny prací na Starfieldu, což znamená, že je ještě roky vzdálená.

Jak moc? Střízlivé odhady hovoří o roku 2028, což by znamenalo, že možná vyjde až na příští generaci konzolí. Ale to je tak vzdálené datum, že nemá smysl se jím zabývat, teď pojďme řešit hlavně Starfield, do jehož vydání zbývají už jen hodiny…