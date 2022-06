Recenze jsou mizerné, prodeje taky, přesto vzniká další díl Just Cause

První dva díly série Just Cause byly vcelku povedenými střílečkami, odehrávajícími se na exotických ostrovech. Solidní grafika, odlehčený příběh a spousta možností, jak se vypořádat s nepřáteli tehdy k úspěchu stačila.

Just Cause 4 byl zábavný jen na promoobrázcích.

Jenže pak vyšlo fenomenální Grand Theft Auto V a nároky na hry v otevřeném světě se zásadně zvýšily. Trojka nebyla sice nejhorší hrou všech dob (viz naše recenze), ale její primitivní náplň se rychle okoukala. O to větší překvapení bylo, že v roce 2018 vyšla ještě čtyřka a dopadla přesně tak špatně, jak se dalo předpokládat. Recenze byly vlažné (viz ta naše) a prodeje tak mizerné, že si na to stěžovali i vydavatelé (viz náš článek).

I přesto vydavatelství Square Enix této značce věří a nejen, že se jí nezbavilo v rámci nedávného obchodu, kdy prodali například Tomb Raidera nebo Deus Ex, ale dokonce tvoří i novou hru.

Existuje nenulová šance, že tím dalším titulem Square Enix ve skutečnosti mysleli jen Just Cause: Mobile.

„Značka Just Cause zůstane i nadále naše a my už pracujeme na dalším titulu,“ píše se nejnovější prezentaci investorům společnosti.

Existuje samozřejmě možnost, že se tím míní jen již dříve oznámená mobilní odbočka, která měla původně vyjít už loni. Sice působí jen jako generický titul, který by si v podobném materiálu ani nezasloužil zmínku, na druhou stranu kdo u této pochybné značky může něco vědět s jistotou, že? Každopádně autoři série ze studia Avalanche na svých stránkách skutečně poptávají vývojáře se zkušenostmi s vývojem velkých otevřených světů, což dává jistou naději, že tomu tak není.

Nechme se překvapit, něco bližšího už bychom se mohli dozvědět tento čtvrtek během tiskové konference Summer Game Fest.